«Саратовские биотехнологии»: глубокая переработка зерна может быть безотходной

«Саратовские биотехнологии»

Планомерный рост производства зерновых в России и нежелание превращать зерно в «простой экспорт сырья» (как это произошло с нефтью) подталкивают российские компании к мыслям о производстве и поставке на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Одним из перспективных направлений развития считается глубокая переработка зерна. Обсуждению данной темы была посвящена проходившая 1 декабря 2020 года форсайт-сессия «Глубокая переработка 2:0: перспективы России в постковидном мире», на которой в качестве спикера выступил учредитель «Саратовских биотехнологий» Вадим Гатауллин

Эксперты, участвовавшие в дискуссии, убеждены: перспектив у глубокой переработки в России довольно много. «Реальная стратегия России в среднесрочной перспективе — заменить китайскую продукцию на российском рынке и потеснить китайцев на мировых рынках, — отметил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. — Сейчас Китай производит огромное количество аминокислот, которые реально производить и в России».



Пока же российский рынок аминокислот далек от насыщения продукцией собственного производства. На данный момент в России есть всего два производителя лизин-сульфата, а производителей лизин-хлорида пока нет вообще. Первым производителем данной аминокислоты и станут «Саратовские биотехнологии».





Вадим Гатауллин



Высокие цели

Завод по глубокой переработке зерна, возводимый в Саратовской области, рассчитан на переработку 250 тыс. т пшеницы. «Саратовские биотехнологии» будут производить 65 тыс. т лизин-хлорида, 19,5 тыс. т клейковины, 95 тыс. т кормовых добавок, 20 тыс. т биоэтанола и 22 тыс. т сжиженного углекислого газа. Таким образом, общий объем производимой продукции составит 222 тыс. т. Большая часть продукции будет отправляться на экспорт.



Примечательно, что производство будет практически безотходным. «Наша компания заботится об экологии, поэтому практически все отходы будут отправляться не на очистные сооружения, а в цех по производству биоэтанола, — поделился Вадим Гатауллин. — К сожалению, в России рынок биоэтанола пока не сформирован, поэтому весь объем, производимый на нашем заводе, мы будем экспортировать». Компания рассматривает вариант экспорта биоэтанола в Южную Корею. По заверениям учредителя «Саратовских биотехнологий», уже проработана логистика и проведены переговоры с потребителями.



Еще одним побочным продуктом глубокой переработки будет углекислый газ. «Чтобы комплекс действительно был безотходным, мы планируем собирать, очищать и сжижать все выбросы углекислого газа, — пояснил Вадим Гатауллин. — К слову, на сегодняшний день очереди на покупку сжиженного углекислого газа составляют около 2-3 месяцев».



Тщательная проработка

Эксперты отмечают, что проекты по глубокой переработке являются очень капиталоемкими, все они масштабные и требуют создания серьезной инфраструктуры и тщательного подбора команды специалистов. Все это постарались учесть при проработке проекта «Саратовских биотехнологий».



«Мы работали над проектом больше полутора лет: тщательно подбирали технологии и партнеров, которые будут их поставлять, выстраивали финансовую модель и маркетинговую стратегию, — вспоминает Вадим Гатауллин. — Чтобы выбрать наиболее подходящие технологии и оборудование, нам пришлось рассмотреть по 3-4 поставщика на каждый вид оборудования. Мы посещали заводы по всей Европе, где наблюдали, как производится и функционирует то или иное оборудование». После столь скрупулёзного отбора «Саратовские биотехнологии» остановились на 25 поставщиках. Так, партнёром по элеваторному и мельничному оборудованию стала компания Bühler, оборудование для мокрого процесса будет поставлять Alfa Laval, производство сиропов и биоэтанола будет осуществляться на оборудовании Vogelbusch, за качественное перемешивание будет отвечать оборудование компании Ekato Group, а за выделение лизина — Novasep. Все эти компании давно присутствуют на рынке, хорошо друг друга знают, и их технологии интегрированы друг с другом, подчеркнул Вадим Гатауллин.



Не случайным был и выбор места для будущего завода: в Саратовской области есть профицит производства зерна. «Регион находится далеко от портов, поэтому, вместо того чтобы везти зерно на экспорт, сельхозпроизводителям будет намного выгоднее привезти его к нам на переработку», — убежден Вадим Гатауллин. Кроме того, зерно в данном регионе минимум на 2,5 тыс. руб./т дешевле, чем, например, в Ростовской области. Положительно скажется на себестоимости продукции завода близость федеральной сетевой компании, выгодный тариф на поставку газа и помощь местных чиновников.



В Минсельхозе Саратовской области отмечают, что глубокая переработка зерна является крайне актуальной для региона темой. «Наш регион входит в десятку основных производителей зерна. Причем 80% зерна, вывозимого с территории области, экспортируется. Важно создать условия, чтобы производство высокодоходных продуктов находилось здесь и продукция, производимая при высоких переделах зерна, с высокой добавленной стоимостью направлялась на экспорт», — заметил представитель Минсельхоза Саратовской области Дмитрий Гуляев.







Лизин и не только

По мнению генерального директора компании «БиоЛаб» Владимира Русинова, проект «Саратовских биотехнологий» своевременен: «За 10 месяцев 2020 года в Россию было завезено около 44 тыс. т лизина монохлоргидрата. Основными поставщиками выступали южнокорейская и китайская компании. Таким образом, завод по производству лизина-хлорида на 65 тыс. т продукции полностью закроет потребность нашей страны в лизине монохлоргидрате», — уверен он.



Другими интересными направлениями для инвестиций Русинов считает производство на территории России таких аминокислот, как треонин (за 10 месяцев 2020 года было завезено 30 тыс. т), триптофан (завезено 2 тыс. т) и валин (3 тыс. т). Растет потребление новых аминокислот — аргинина и изолейцина. В свою очередь, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут добавил к списку перспективных направлений производство глюкозно-фруктозных сиропов, нативных и модифицированных крахмалов, пищевых добавок и биопластиков.



Вадим Гатауллин отметил, что у «Саратовских биотехнологий» есть площадка под развитие, где в будущем планируется производство в том числе биопластиков.



На данный момент на основной площадке уже убран чернозем, возведены все временные сооружения, производится строительство фундамента под элеватор и возведение склада, на который «Саратовские Биотехнологии» в скором времени начнут принимать оборудование. Запустить завод планируется в 2023 году.

