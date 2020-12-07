АПК в парадигме устойчивости

Я. Чингаев



Как вас будут проверять западные банки при принятии решения о торговом финансировании



Мир меняется быстрее, чем нам хотелось бы, особенно в 2020 году. Пандемия вывела в лидеры российский АПК, который стал единственной отраслью, показавшей рост 4%. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, объем экспорта продукции АПК по итогам этого года может составить не менее $27 млрд. Однако та же пандемия поставила новые вопросы перед сельхозпроизводителями и обострила старые.



Как определить оптимальный уровень затрат на предотвращение риска, чтобы минимизировать убыток в случае его реализации? Эта вечная дилемма управления рисками сегодня осложняется по меньшей мере двумя факторами. Во-первых, и это вполне ожидаемо, от кризиса больше всего пострадали развивающиеся страны, зависящие от внешнего финансирования, что далеко не лучшим образом сказывается на их платежеспособности. Во-вторых, и это довольно неожиданно, меньше всего пострадали глобальная климатическая повестка и международный тренд на устойчивое развитие бизнеса. Другими словами, тенденция экологичного, социально ориентированного и климатически нейтрального производства и потребления не только не ослабевает, но даже усиливается.



Эти факторы ставят российских экспортеров сельскохозяйственной продукции — особенно малые и средние предприятия, не обладающие соответствующими экономическими и организационными ресурсами, — перед непростым выбором. С одной стороны, платежеспособные западные рынки ожидают от своих контрагентов подтверждения того, что при разработке продукта были учтены ESG аспекты (экологические, социальные и управленческие). Такое подтверждение требует вложения финансовых и временных ресурсов в развитие продукта. С другой — менее требовательные в этом плане развивающиеся страны несут повышенные риски неплатежей или, как минимум, задержки платежей.



Безусловно, в России для решения проблемы неплатежеспособности накоплен значительный опыт: меры государственной поддержки экспортеров, страховые продукты и т. д. Несколько сложнее обстоит дело с парадигмой устойчивости, работать в которой уже в ближайшее время предстоит всем, кто экспортирует на западные рынки. Уже сегодня все больше международных корпораций требуют от партнеров предоставления нефинансовой отчетности.



Как пройти такой нефинансовый аудит со стороны своего контрагента?



Помочь с этим могут профильные организации, многие из которых уже разработали бесплатные пошаговые руководства для проверки на соответствие стандартам устойчивого развития.



Один из таких практических документов — «Руководство по проверке клиентов», разработанное Банковской комиссией Международной торговой палаты (ICC). Оно размещено в открытом доступе и представляет собой опросник, содержащий полный перечень критериев, которые следует учитывать банкам при принятии решения о предоставлении клиентам торгового финансирования. В числе таких критериев, например, наличие или отсутствие независимой сертификации продукции, а также проведение проверки контрагентов на соответствие целям устойчивого развития ООН.



Как отмечают авторы руководства, банки могут использовать его, чтобы пересматривать досье клиента или выявлять определенные ESG-риски, связанные с деятельностью клиента или цепочкой поставок.



При этом, хотя документ разработан для банков, он будет весьма полезен и компаниям-экспортерам как своего рода инструмент самооценки. На определенном этапе он поможет если не полностью заменить, то хотя бы приблизиться к ESG-аудиту. Если в вашем приоритете экспорт на западные рынки, то имеет смысл учитывать критерии, указанные в Руководстве, чтобы добиться одной из наиболее важных для европейской парадигмы целей — устойчивой цепочки поставок.

