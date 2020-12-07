АПК в парадигме устойчивости

Как вас будут проверять западные банки при принятии решения о торговом финансировании
Мир меняется быстрее, чем нам хотелось бы, особенно в 2020 году. Пандемия вывела в лидеры российский АПК, который стал единственной отраслью, показавшей рост 4%. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, объем экспорта продукции АПК по итогам этого года может составить не менее $27 млрд. Однако та же пандемия поставила новые вопросы перед сельхозпроизводителями и обострила старые.
Как определить оптимальный уровень затрат на предотвращение риска, чтобы минимизировать убыток в случае его реализации? Эта вечная дилемма управления рисками сегодня осложняется по меньшей мере двумя факторами. Во-первых, и это вполне ожидаемо, от кризиса больше всего пострадали развивающиеся страны, зависящие от внешнего финансирования, что далеко не лучшим образом сказывается на их платежеспособности. Во-вторых, и это довольно неожиданно, меньше всего пострадали глобальная климатическая повестка и международный тренд на устойчивое развитие бизнеса. Другими словами, тенденция экологичного, социально ориентированного и климатически нейтрального производства и потребления не только не ослабевает, но даже усиливается.
Эти факторы ставят российских экспортеров сельскохозяйственной продукции — особенно малые и средние предприятия, не обладающие соответствующими экономическими и организационными ресурсами, — перед непростым выбором. С одной стороны, платежеспособные западные рынки ожидают от своих контрагентов подтверждения того, что при разработке продукта были учтены ESG аспекты (экологические, социальные и управленческие). Такое подтверждение требует вложения финансовых и временных ресурсов в развитие продукта. С другой — менее требовательные в этом плане развивающиеся страны несут повышенные риски неплатежей или, как минимум, задержки платежей.
Безусловно, в России для решения проблемы неплатежеспособности накоплен значительный опыт: меры государственной поддержки экспортеров, страховые продукты
Как пройти такой нефинансовый аудит со стороны своего контрагента?
Помочь с этим могут профильные организации, многие из которых уже разработали бесплатные пошаговые руководства для проверки на соответствие стандартам устойчивого развития.
Один из таких практических документов — «Руководство по проверке клиентов», разработанное Банковской комиссией Международной торговой палаты (ICC). Оно размещено в открытом доступе и представляет собой опросник, содержащий полный перечень критериев, которые следует учитывать банкам при принятии решения о предоставлении клиентам торгового финансирования. В числе таких критериев, например, наличие или отсутствие независимой сертификации продукции, а также проведение проверки контрагентов на соответствие целям устойчивого развития ООН.
Как отмечают авторы руководства, банки могут использовать его, чтобы пересматривать досье клиента или выявлять определенные ESG-риски, связанные с деятельностью клиента или цепочкой поставок.
При этом, хотя документ разработан для банков, он будет весьма полезен и компаниям-экспортерам как своего рода инструмент самооценки. На определенном этапе он поможет если не полностью заменить, то хотя бы приблизиться к ESG-аудиту. Если в вашем приоритете экспорт на западные рынки, то имеет смысл учитывать критерии, указанные в Руководстве, чтобы добиться одной из наиболее важных для европейской парадигмы целей — устойчивой цепочки поставок.