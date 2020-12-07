Онлайн-конгресс Forbes

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EUR

89.15 (-0,89%)

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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Forbes Russia организует БЕСПЛАТНЫЙ прямой эфир на тему Устойчивость, эффективность, цифровизация: новые стандарты от лидеров агропромышленного сектора России

Сельское хозяйство — одна из отраслей, которая, несмотря на пандемию, показывает в этом году уверенный рост. Согласно прогнозам, производство сельхозпродукции вырастет в 2020 году  до 4%. 

Тем не менее, пандемия и связанные с ней ограничения изменили модель потребления по всему миру.  Пик ажиотажного спроса на продукты прошел, и теперь перед АПК стоят не только старые, но и новые задачи. 

Обсудим:

  • Какие подходы и технологии в сельском хозяйстве позволят выполнить поставленные задачи, одновременно обеспечив продовольственную безопасность государства и  рост доходности агробизнеса?

  • Как сделать так, чтобы отечественные бренды стали узнаваемыми, а российская продукция — уникальной и востребованной? 

  • Насколько реалистичны планы перехода сельского хозяйства и переработки на «зеленые стандарты»?

  • Какие меры государственной поддержки необходимы сельхозпроизводителям здесь и сейчас?

Примите участие   в откровенном диалоге с лидерами рынка агропрома, регистрируйтесь в онлайн БЕСПЛАТНО. 


Подробности на сайте: http://fcongress.forbes.ru/agroprom2020

Обращаем Ваше внимание: по мере подготовки мероприятия информация на сайте регулярно обновляется. Следите за новостями!

По вопросам участия

Обращайтесь к Елизавете Афониной 

afonina@forbes.ru

по тел.: +7 (929) 573-42-67

телефону +7 495 565-32-06, доб. 2312, или по электронной почте 

По вопросам аккредитации 

Пожалуйста, обращайтесь к Марии Голофеевой

golofeeva@forbes.ru

по тел.: +7 (929) 573-42-67

Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников конференции.

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