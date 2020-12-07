Онлайн-конгресс Forbes

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Forbes Russia организует БЕСПЛАТНЫЙ прямой эфир на тему Устойчивость, эффективность, цифровизация: новые стандарты от лидеров агропромышленного сектора России

Сельское хозяйство — одна из отраслей, которая, несмотря на пандемию, показывает в этом году уверенный рост. Согласно прогнозам, производство сельхозпродукции вырастет в 2020 году до 4%.



Тем не менее, пандемия и связанные с ней ограничения изменили модель потребления по всему миру. Пик ажиотажного спроса на продукты прошел, и теперь перед АПК стоят не только старые, но и новые задачи.



Обсудим:



Какие подходы и технологии в сельском хозяйстве позволят выполнить поставленные задачи, одновременно обеспечив продовольственную безопасность государства и рост доходности агробизнеса?



Как сделать так, чтобы отечественные бренды стали узнаваемыми, а российская продукция — уникальной и востребованной?



Насколько реалистичны планы перехода сельского хозяйства и переработки на «зеленые стандарты»?



Какие меры государственной поддержки необходимы сельхозпроизводителям здесь и сейчас?



Примите участие в откровенном диалоге с лидерами рынка агропрома, регистрируйтесь в онлайн БЕСПЛАТНО.





Подробности на сайте: http://fcongress.forbes.ru/agroprom2020



Обращаем Ваше внимание: по мере подготовки мероприятия информация на сайте регулярно обновляется. Следите за новостями!



По вопросам участия



Обращайтесь к Елизавете Афониной



afonina@forbes.ru



по тел.: +7 (929) 573-42-67



телефону +7 495 565-32-06, доб. 2312, или по электронной почте



По вопросам аккредитации



Пожалуйста, обращайтесь к Марии Голофеевой



golofeeva@forbes.ru



по тел.: +7 (929) 573-42-67



Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников конференции.

