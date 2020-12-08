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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Денис Мантуров и Сардор Умурзаков осмотрели технику «Ростсельмаш», произведенную в Узбекистане

Партнерский материал


Ростсельмаш

Ростсельмаш

4 декабря министр промышленности РФ Денис Мантуров находился с визитом в республике Узбекистан. Он встретился и провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым

В ходе переговоров рассмотрен ход реализации приоритетных программ и проектов, обсуждены совместные планы по расширению практического взаимодействия, а также и промышленной кооперации предприятий России и Узбекистана. По итогам визита были подписаны ряд документов, достигнуты договоренности расширить сотрудничество в области промышленности, внешней торговли и инвестиций.

Также в ходе встречи Денис Мантуров и Сардор Умурзаков осмотрели технику «Ростсельмаш», произведенную в Узбекистане.

Производство агромашин «Ростсельмаш» на  базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» было  создано в 2017 году. Сегодня здесь налажено производство зерноуборочных VECTOR 410 и тракторов модели RSM 2375. За время сотрудничества с ЧЗСХТ было произведено более 200 машин, которые успешно работают на узбекских полях.

Ростсельмаш 

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