Ростсельмаш

4 декабря министр промышленности РФ Денис Мантуров находился с визитом в республике Узбекистан. Он встретился и провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым

В ходе переговоров рассмотрен ход реализации приоритетных программ и проектов, обсуждены совместные планы по расширению практического взаимодействия, а также и промышленной кооперации предприятий России и Узбекистана. По итогам визита были подписаны ряд документов, достигнуты договоренности расширить сотрудничество в области промышленности, внешней торговли и инвестиций.



Также в ходе встречи Денис Мантуров и Сардор Умурзаков осмотрели технику «Ростсельмаш», произведенную в Узбекистане.



Производство агромашин «Ростсельмаш» на базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» было создано в 2017 году. Сегодня здесь налажено производство зерноуборочных VECTOR 410 и тракторов модели RSM 2375. За время сотрудничества с ЧЗСХТ было произведено более 200 машин, которые успешно работают на узбекских полях.

