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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Hy-D® - недооцененное оружие в борьбе против болезней

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

Многие люди не получают достаточно солнечного света и в результате испытывают дефицит витамина D3. В условиях карантина, связанного с COVID-19, эта проблема актуальна как никогда

В то же время, по иронии судьбы, витамин D3 — точнее, его основной метаболит, 25-гидрокси(OH) витамин D3 — может оказаться мощным оружием в борьбе против COVID-19. Недавнее исследование испанских ученых продемонстрировало его способность снижать тяжесть протекания инфекции.

Дефицит витамина D3 связывают с многими заболеваниями человека, однако другие виды тоже страдают от этой проблемы. При рождении у свиней наблюдается очень низкое содержание 25-OH витамина D3 в крови: оно редко достигает минимального значения, а тем более — оптимального уровня, необходимого для поддержки иммунитета.

Как поросята могут справиться с множеством трудностей, возникающих из-за стресса при отъеме, если они одновременно испытывают дефицит витамина D3?

Так же, как и в случае отлучения от груди человеческих младенцев, при отъеме поросят очень эффективна форма 25-OH витамина D3 (Hy-D®): подтверждены улучшения иммунной функции и общей продуктивности (Рис. 1). В текущих условиях всеобщей обеспокоенности заболеваемостью препарат Hy-D® - уникальный витамин 25-OH-D3 от компании DSM - дает возможность создать иммунный барьер в стадах свиней при экономии затрат и сокращении потребности в антибиотиках.

графики Hy-D.jpgРис. 1. Влияние Hy-D на общее число, жизнеспособность и фагоцитарную активность иммунных клеток в крови и бронхоальвеолярных отделах свиней после отъема (Konowalchuk, 2013)DSM

DSM 

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