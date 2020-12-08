Культиваторы SOLAR FIELDS вышли на новый уровень!

SOLAR FIELDS

Вопрос обработки почвы является основополагающим для аграриев по всей стране. Большинство работников АПК при проведении и оценке всех работ, связанных с обработкой почвы, в первую очередь руководствуются своим опытом и знаниями

С учетом условий эксплуатации поля определяется глубина вспашки и сроки посева, а вся дальнейшая плановая работа зависит от мастерства механизатора и эффективности используемой техники. В большинстве хозяйств обработка полей ведется на огромных по площади территориях, поэтому невозможно своевременно качественно оценить работы по обработке почвы.



Во время посевного сезона перед владельцами сельскохозяйственных предприятий остро встает вопрос по контролю работ, связанных с обработкой почвы. Часто возникает такая ситуация, когда оператор сельхозтехники, казалось бы, качественно выполнил работу: вспашка была осуществлена на нужной глубине, посев произведен на точно заданном уровне, топлива потратилось мало еще и заданный объем работы выполнен достаточно быстро. Кажется, что все идеально!



Затем настает время для следующего этапа обработки почвы, вот тут-то и оказывается, что предыдущие работы были выполнены с нарушением технологии, а это значит, что урожай в этом сезоне уже будет ниже обычного. Следовательно, неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии предприятия — денежные средства были потрачены, а прибыли нет. Но если бы вовремя был произведен контроль посевных работ, то такой проблемы не возникло.



Перед компанией «Гремион» стояла задача найти такое решение, которое позволит системе мониторинга сельхозтехники Gremion удаленно вести онлайн контроль качества работ по обработке почвы и глубине вспашки, культивирования, дискования. Также своевременно выявлять участки, обработанные с нарушениями технологии и предпринимать необходимые действия по их устранению, что в дальнейшем поможет избежать излишнего расхода горюче-смазочных материалов, затрат на переработки персонала и, тем самым, сэкономить бюджет фермерского хозяйства.



После проведения успешных испытаний в полевых условиях совместно с ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» компания ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ приняла решение с 2021 года оснащать опционально весь ассортимент производимой техники SOLAR FIELDS системой онлайн мониторинга и контроля Gremion, которая благодаря применению ряда уникальных электронных инженерных решений и алгоритмов позволяет измерять точную глубину обработки поля плугами и глубокорыхлителями.



В устройстве SolarBox был применен 9-тиосевой модуль (гироскоп, акселерометр и магнитометр) для контроля подъема орудия на разворотах, а также определения транспортного и рабочего положения, за измерение глубины обработки отвечает высокочастотный ультразвуковой датчик.



Предрелизные версии систем эффективно показали себя на осенней предпосевной культивации в КФХ «Деметра» Азовского района Ростовской области при обработке сплошными культиваторами SOLAR FIELDS КС-12 (У) EURO, а в Оренбургскую область уже поступили новинки на выставочную площадку официального дилера ООО «Оренбургагроснабтехсервис» - секционные сплошные культиваторы КС — 14(УС) EURO, оснащенные системой Gremion.



По словам технического директора компании «Гремион» Михаила Назарука, актуальность подобных решений как для больших холдингов, так и небольших КФХ неоспорима. Конкуренция на рынке АПК усиливается ежегодно. В совокупности с непредсказуемостью климатических изменений, регулярным критическим недостатком влаги, неизбежным уплотнением пахотного и подпахотного слоев почвы, а также постоянным ростом стоимости оборудования и ГСМ, это вынуждает аграриев пересматривать подходы к ведению хозяйственной деятельности и рассматривать возможность внедрения современных технологий для повышения эффективности своей деятельности.

