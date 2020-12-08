Конкурентоспособная техника «Ростсельмаш» — в дружелюбный лизинг

«Ростсельмаш»

Крупные агропромышленные предприятия отличает прагматичный, взвешенный подход к расходованию финансов. Например, одна из самых затратных статей — приобретение техники

Даже если говорить о продукции «Ростсельмаш», которая отличается ценовой доступностью в сравнении с реальными конкурентами, оплачивать сразу полную стоимость машин и агрегатов в хозяйствах считают нецелесообразным. На помощь приходят лизинговые компании, и одним из самых удобных и надежных партнеров многие сельхозпредприятия считают АО «Росагролизинг».



Одно из таких крупных хозяйств, много лет приобретающих технику «Ростсельмаш» через «Росагролизинг», — СХПК «Черновской» из Челябинской области. СХПК «Черновской» одним из первых подхватывает все нововведения АО «Росагролизинг». Например, в прошлом году, на конец 3-го квартала, сделка с СХПК «Черновской» стала единственной, подписанной ЭЦП в рамках льготной программы. В результате чего АО «Росагролизинг» и хозяйство стали лауреатами премии Лизинговая сделка года в сегменте сельхозтехники.



В этом году — один из этапов сотрудничества — первая сделка, по которой осуществлена передача в лизинг в рамках «Антивирусного» лизингового предложения. Заявка на участие была подана в день запуска акции. Внедренные онлайн-сервисы позволили оформить все документы и подписать договор лизинга электронно-цифровой подписью в оперативные сроки, несмотря на непростые экономические условия. В течение 14 дней после подписания договора техника находилась уже у лизингополучателя.









Владимир Александров«Ростсельмаш»



Мы связались с руководителем компании Владимиром Александровым и попросили прокомментировать это сотрудничество.



— Владимир, расскажите коротко о вашем хозяйстве и о том, почему приобретаете технику в лизинг.

— У нас 25 тыс. га земли, на половине площадей мы выращиваем корма, другая половина отдана под зерновые и технические культуры. В парке 12 зерноуборочных комбайнов ACROS 550 и семь кормоуборочных комбайнов DON 680 М. Эти машины достойны уважения. Все технику приобретаем в лизинг. Только за последние два года купили пять ЗУК.



Нам удобно брать технику в лизинг. Во-первых, амортизационные отчисления у нас рассчитаны на восемь лет, срок лизинга фактически составляет восемь лет (с учетом отсрочки платежа, прим. авт.). Это очень удобно с точки зрения бухгалтерского учета и списания затрат. Во-вторых, это оптимальный срок кредитования и минимальное удорожание техники. В-третьих, лизинг не требует усложненных процедур по согласованию получения кредитов и обеспечений.



— Вы работаете по программе «Обновление парка техники» или «Федеральный лизинг»?

— И по той, и по другой. По первой нам удобно приобретать технику без первоначального платежа. Но у нас действует областная программа компенсации первоначального взноса при приобретении техники по лизинговым программам. То есть если мы берем по второй программе, нам возвращают 10%. Смотрим, что в конкретном случае нам выгоднее.



— Насколько удобны продукты от «Росагролизинга»?

— Здесь не требуют изначально залогов, личного поручительства руководителя и так далее. В плане оперативности принятия решений это очень достойный продукт. Все формальности занимают максимум неделю. Кроме того, «Росагролизинг» сделал нам предложение, от которого трудно отказаться. Кредитный комитет рассмотрел потенциал нашей заявки на весь год, определил комфортные для нас итоговые рамки кредита. То есть для текущей заявки на технику уже не нужно будет проходить снова стадию одобрения кредитным комитетом. Будет сразу выдана разнарядка на производителя. Это значительный шаг вперед в плане оперативности и комфортности принятия решений. По пятибальной шкале мы оцениваем сотрудничество с «Росагролизингом» на «отлично».



— Планы на приобретение техники есть?

— В плане технической модернизации нам очень много нужно сделать. Например, нас очень интересуют энергонасыщенные тракторы «Ростсельмаш» мощностью от 475 л. с. и выше. Это очень конкурентоспособный продукт. Пока опыта эксплуатации этих тягачей мало, поэтому мы внимательно следим за линейкой. Эти машины могут быть нашим следующим приобретением. Но все зависит от наших финансовых возможностей, свободных оборотных, доступности кредитных средств. Что касается Программы 1432, тут нужно понимать, что ее отмена серьезно повысит для нас стоимость техники, а это приведет в итоге к удорожанию сельхозпродукции для потребителя.

