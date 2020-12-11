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EUR

88.444 (-0,20%)

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

«АгроТерра» поучаствует в создании семеноводческой инфраструктуры в Пензе

Партнерский материал


«АгроТерра»

«АгроТерра»


ГК «АгроТерра» планирует развивать собственную семеноводческую инфраструктуру в Пензенской области. Протокол о намерениях 4 декабря подписали губернатор региона Иван Белозерцев и директор группы управления цепочками поставок ГК «АгроТерра» Нина Миронова

Нина Миронова и Иван Белозерцев подписывают протокол о намерениях.jpg
Нина Миронова и Иван Белозерцев подписывают протокол о намерениях «АгроТерра»

В Пензенской области у «АгроТерры» четыре растениеводческих хозяйства и четыре собственных элеватора. Расширение семеноводческого направления предполагает увеличение мощностей по подработке семян. Это позволит компании развивать продажи семян сои и пшеницы, на производстве которых она специализируется. «АгроТерра» занимается семеноводством уже несколько лет, среди ее клиентов — фермерские хозяйства ЦФО и крупный бизнес. Сейчас поставки семян сои и пшеницы компания осуществляет из Курской области.

«Мы видим отличные перспективы для того, чтобы заниматься дистрибуцией семян пшеницы и сои, оказывать агроконсультации, а также предоставлять услуги по хранению зерна еще и в Пензенской области», — рассказывает Нина Миронова.

Она также отмечает, что высокое качество семян сои и пшеницы в «АгроТерре» обеспечивается благодаря полному контролю за производством. Качество подтверждается не только собственными исследованиями, но и в независимых лабораториях по запросам клиентов. Например, чистота семян у «АгроТерры» после доведения до семенных кондиций — выше ГОСТовской на 2%. Кроме того, компания внедрила собственные качественные показатели. Например, параметр «травмированность семян» показывает целостность зерен, и поврежденных семян в каждой партии у компании меньше 2%. Таких качественных показателей «АгроТерра» достигает за счет тщательного подбора технологии выращивания, ручной настройки уборочной техники, а также минимизации перемещений семян.

«АгроТерра» 

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