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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Насколько важно для предприятия иметь сертификат GMP+?

Партнерский материал


«Мустанг Технологии Кормления»

«Мустанг Технологии Кормления»


Каждая прогрессивная компания стремится к тому, чтобы ее продукты соответствовали международным стандартам качества и безопасности. Для производителей кормов этот вопрос особенно актуален, ведь от качества их продукции зависит здоровье поголовья и конечного потребителя — человека.

Для гарантии качества и безопасности продукции сегодня существует несколько стандартов, определяющих требования к производству. Самый детализированный и четкий из них — это GMP+ (Good Manufacturing Practice). Наличие такого сертификата гарантирует, что все производственные процессы компании соответствуют высоким требованиям к организации и контролю качества кормов, кормовых добавок и премиксов.

Стандарт GMP — не просто пожелания к организации производства, это целая система строгих норм, требований и указаний, которые определяют проведение фактически всех процедур на предприятии: от температурного режима в цеху до системы складского хранения. 

Представители аудиторской компании «СЖС Восток Лимитед», которая занимается внедрением стандарта в России, говорят следующее: «В отличие от других стандартов, схема GMP+ распространяется на всю цепочку производства кормов, начиная с закупки сырья до транспортировки готовых кормов конечному потребителю, то есть «от поля до стойла». Требования GMP+ учитывают не только производственные помещения, но также склады, транспорт, персонал, лаборатории, продажи, фрахтование кормов и другие процедуры».

Для компаний по производству кормов требования GMP в России не считаются обязательными, но некоторые прогрессивные участники рынка в России успешно внедряют их. «Если в 2019 году в России было менее 50 сертификатов GMP+, то в настоящее время сертифицированы 63 компании, что говорит о растущем интересе к GMP+ сертификации в России», — утверждают в «СЖС Восток Лимитед».

«Мустанг Технологии Кормления» - одна из тех компаний, которая уже внедрила стандарт GMP+. «Основной приоритет нашей компании — качество продукции и гарантии для наших клиентов. Наша стратегия заключается в том, чтобы клиент достигал результатов. Для этого необходимо, чтобы все процессы на производстве были стандартизированы, продукт был должного качества, а производство соответствовало международным стандартам. Именно поэтому мы получили сертификат GMP», — рассказывает генеральный директор «Мустанг» Светлана Алябьева.

В компании строго следят за качеством продукции: для производства используются только натуральные ингредиенты, качественные витаминные и минеральные комплексы и добавки, проверенное сырье. Основной портфель компании составляют продукты собственного производства. С 2010 года «Мустанг» регулярно подтверждает соответствие стандарту ISO 9001. Соблюдение международных норм безопасности — дополнительный инструмент контроля качества на всех этапах производства.

Предлагаем вам поделиться вашим мнением и пройти короткий опрос о сертификации по стандарту GMP+. Нам интересно мнение каждого!

«Мустанг Технологии Кормления» 

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