PRO DAYS JOSKIN: 20-й выпуск будет цифровым

JOSKIN

Из-за ковидных ограничений JOSKIN меняет организацию своих традиционных Дней открытых дверей. 20-й выпуск этого мероприятия будет на 100% виртуальным

На протяжении 19 лет Дни открытых дверей JOSKIN были местом встречи аграриев. Порядка 10 тыс. посетителей приезжают каждый год в январе на завод Группы в Сумань по случаю Pro Days, чтобы удовлетворить свой интерес к сельскохозяйственному машиностроению. В программе: приблизиться к машинам JOSKIN в просторном выставочном зале, открыть для себя кулисы производства техники, ознакомиться с действующими предложениями на технику в холле outlet и задать вопросы сотрудниками предприятия, а также пройтись по сувенирному магазину, чтобы покинуть компанию с несколькими покупками. В этом году из-за санитарного кризиса и связанных с ним ограничений компания JOSKIN, скорее всего, должна будет изменить свою организацию. Чтобы сохранить традиции этого мероприятия в актуальном контексте, марка решила предложить на 100% виртуальную версию. Поэтому, вместо выпуска «20» появится версия «2.0»! Новый опыт, доступный для всех Вы поняли, что место встречи назначено не в Сумани, а на www.joskin.com . Для этого сайт компании был полностью изменен и стал более эргономичным и удобным в использовании. Его новая версия, насыщенная объяснениями и иллюстрациями, предоставляет посетителям понятные ответы на их вопросы и всего за несколько нажатий. То, что нужно, чтобы хорошо подготовиться к новой покупке!



Так как увидеть и потрогать машину в нынешних условиях невозможно, виртуальный на 100% выставочный зал площадью более 14 тыс. кв. м предлагает посетителям иммерсивный опыт. Не выходя из дома и без малейшего риска для здоровья, они смогут прогуляться по виртуальному залу JOSKIN и DistriTECH и проанализировать выставленные образцы, будто они там находятся по-настоящему. Чтобы ответить на все потребности, outlet store и магазин JOSKIN были включены в этот новый инструмент.



Но это не все. B дополнение к иммерсивному опыту будут показаны видео с объяснением функционирования до- и постпродажного сервиса компании. Эти мини-фильмы также продемонстрируют все промышленные комплексы Группы (Бельгия, Франция и Польша). Эта виртуальная версия поможет посетителям погрузиться в самое сердце компании и больше узнать о кулисах изготовления техники. Прекрасная возможность открыть для себя цех по оцинковке, расположенный в польском промышленном комплексе Группы! Совокупность этого цифрового предложения будет доступна, начиная с 23 декабря. Благодаря этой новой формуле, JOSKIN надеется открыть свои двери самому большому числу посетителей без ограничений, связанных с часами открытия, датами, и перемещением. Ведь это и есть главная задача Дней открытых дверей!

