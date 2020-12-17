Более 80 российских женщин-фермеров пройдут обучение в рамках программы TalentA компании Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Представительницы Урала, Сибири, средней полосы и других регионов России получили уникальный доступ к инновационному образованию

Международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience объявляет о начале обучения женщин-фермеров России в рамках образовательно-грантовой программы TalentA с целью расширения возможностей доступа к образованию, а также улучшения качества жизни в сельской местности и развития общества. Реализация программы TalentA способствует достижению Целей устойчивого развития 2030 , которые Corteva Agriscience объявила ранее в июне этого года.



Обучение пройдут более 80 женщин-фермеров из сельской местности и городов Урала, Сибири, средней полосы и других регионов России, которые подали заявку на участие в программе в течение двух недель регистрации. Участницы программы заняты в растениеводстве, животноводстве и производстве продовольствия. Возраст участниц от 30 до 64 лет.



Интенсивный курс обучения, который продлится до конца января 2021 года, включает 19 лекций на темы развития личности, социального проектирования, digital-коммуникаций и агротехнологий. Лекторами выступят лучшие специалисты НИУ ВШЭ , тренинговой компании Public Dialogues , центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub , а также компании-основательницы программы Corteva Agriscience.



По окончанию образовательного этапа программы финалистки примут участие в конкурсе грантов от компании Corteva Agriscience на социальные проекты, направленные на улучшение жизни общества. Общий фонд финансирования составляет $47,8 тыс. и будет распределен между проектами-финалистами следующим образом: 1-е место — $20 тыс.; 2-е место — $16 тыс.; 3-е место — $11,8 тыс. Благотворительный оператор проекта - организатор конкурса грантов — Благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ ».



«Мы гордимся тем, что компания Corteva первая в России запустила образовательно — грантовый проект для женщин — фермеров TalentA. Для нас важно, поддержать женщин, которые занимаются сельским хозяйством и реализуют себя в социальной сфере, делая мир, в котором они живут, лучше», — сообщила Елена Полякова, директор по GR в регионе Россия и Восточная Европа компании Corteva Agriscience.



С деталями программы можно ознакомиться по ссылке .



TalentA в России реализуется при информационной поддержке портала agrotrend.ru; международного сообщества поддержки и развития женских проектов и инициатив PRO Женщин , общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» ; The Dairy News - новости молочного рынка, журнала «Животноводство России» и портала промышленного птицеводства Pticainfo.ru .

