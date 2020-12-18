«Княгининское молоко» выпустило первую партию продукции с маркировкой

«Княгининское молоко» АО

Молочная отрасль России готовится к работе в условиях обязательной маркировки. В настоящее время проводится эксперимент. Одним из первых предприятий в Нижегородской области к нему присоединилось АО «Княгининское молоко». О его результатах наш корреспондент побеседовал с заместителем генерального директора по организационно-правовым вопросам Максимом Волковым

— Максим, как проходила подготовка к внедрению маркировки на предприятии?



— Мы начали готовиться к маркировке заблаговременно. Еще в ноябре 2019-го года оставили заявку на участие в эксперименте, чтобы заранее отработать все нюансы. Думали провести сам эксперимент весной этого года, но ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции скорректировала наши планы. К вопросу маркировки продукции мы вернулись в конце лета, когда представили в ЦРПТ описание всех наших производственных линий. Оператор проекта предложил нам список интеграторов, которые занимаются непосредственно поставками и наладкой оборудования. Мы выбрали компанию «К-Сервис», поскольку хотели поработать с теми, кто уже давно на этом рынке, знает процесс в деталях.



— Сложным ли был процесс? Как быстро все наладили?



— В октябре одна из четырех наших линий по производству молока в ПЭТ-бутылках была оборудована в соответствии со всеми требованиями. Тогда же мы выпустили первую партию продукции с маркировкой. Не могу сказать, что сам этот процесс был очень сложным — специалисты компании-интегратора обладают значительным опытом, наладили работу линии с маркировкой буквально за два дня. Совместно мы провели эмиссию через программные продукты, которые предоставил «К-Сервис». Поэтому могу сказать, что серьезных затруднений на этом этапе у нас не возникло.



— Насколько существенными ли были затраты на оборудование для маркировки?



— Собственно на этапе эксперимента затрат не было вообще. Конечно, в дальнейшем, когда выпуск маркированной продукции станет обязательным требованием, ситуация поменяется. Но мы сознательно приняли решение об участии в эксперименте. Сейчас мы уже представляем масштаб инвестиций, представляем, сколько будет стоить оборудование, монтаж и внедрение.



— Как сейчас обстоят дела с маркировкой продукции?



— Сейчас мы готовимся к началу работы в новых условиях, изучаем возможности внедрения оборудования на три другие производственные линии. Могу сказать, что здесь будет немного сложнее, поскольку придется задействовать дополнительно ручной труд. Но в целом все это решаемо. Мы не одни в таком положении, скоро маркировка станет обязательной, так что будем работать на общих основаниях и решать проблемы по мере их поступления.



— А сколько всего маркированной продукции будет выпускать предприятие?



— «Княгининское молоко» — крупнейшее в Нижегородской области предприятие, выпускающее цельномолочную продукцию. У нас работают четыре линии по производству продукции в ПЭТ-бутылках (молоко, кефир, ряженка), пакетах, сметаны и масла. Данных по этому году пока нет, но могу сказать, что в 2019 году мы произвели 36 млн единиц продукции в упаковке, и ежегодно эта цифра увеличивается. Относительно маркировки есть соответствующее постановление правительства, которое мы будем выполнять. Соответственно, вся наша продукция будет выпускаться с маркировкой.

