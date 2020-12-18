RSM F 2650 отмечен золотым логотипом конкурса «100 лучших товаров России»

Новый кормоуборочный комбайн «Ростсельмаш» продолжает собирать престижные награды. На днях стало известно о безоговорочной победе RSM F 2650 в конкурсе Федеральной Программы «100 лучших товаров России». Машина получила звание лауреата и золотой логотип программы. Еще две машины компании: KSU-1 и RSM TS-6200/36 SPUTNIK вошли в число дипломантов и отмечены серебряными логотипами

При подведении итогов в номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурсная комиссия обращала внимание на удобство и безопасность конструкций товаров для потребителей, а также материалов, используемых при их производстве; развитую систему сервисного обслуживания; экономичность машин и оборудования в эксплуатации и их более низкую цену в сравнении с аналогами других брендов; наличие сертифицированной системы менеджмента качества.



Для «Ростсельмаш» победа в конкурсе «100 лучших товаров России» подтверждение приверженности компании основным принципам менеджмента Качества и главенствующую роль Политики Качества в деятельности организации.



По мнению экспертов, победы в федеральном конкурсе стабильно добиваются предприятия, которые избирают инновационный путь развития, внедряют современные формы и методы технического регулирования. Не случайно такие компании как «Ростсельмаш» на протяжении многих лет присутствуют в числе лауреатов.



Ультрамощный кормоуборочный комбайн RSM F 2650, разработанный на базе глобальной платформы «Ростсельмаш» создан специально для высокоурожайных фонов и наилучшим образом подходит крупным сельхозпредприятиям, у которых есть потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах. Эта машина вобрала в себя лучшие технические решения отрасли, поэтому она одновременно высокопроизводительна, экономична, проста и интеллектуальна. Насколько производительна? По мнению специалистов МИС, при хорошей организации логистики с помощью одного комбайна можно «набить» силосную яму за один-два дня. Правда, для этого потребуется пять-шесть большегрузных машин.



Косилка самоходная универсальная KSU-1 — это многофункциональный агротехнический комплекс, выполняющий широкий спектр сельскохозяйственных задач. Он позволяет с высокой рентабельностью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры; скашивать, плющить и измельчать кормовые травы. Мощная, маневренная

и универсальная, эта косилка идеально подойдет хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.



Прицепной опрыскиватель RSM TS-6200 SPUTNIK — новый высокопроизводительный комплекс в линейке «Ростсельмаш». Эта машина предназначена для защиты растений и внесения жидких удобрений. Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги до распыления раствора, осуществляется с помощью пультов из кабины трактора. Рабочая скорость может достигать — 15 км/час, что гарантирует высокую производительность агрегата.

