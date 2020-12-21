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Конференция Агрохолдинги России — 2020

«Ростсельмаш» - лидер среди партнеров «Росагролизинга» по итогам года

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

«Росагролизинг» подвел итоги работы с поставщиками сельхозтехники. В этом году впервые конференция прошла в режиме онлайн

Несмотря на новый формат, было принято решение провести мероприятие на площадке компании «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.

Открывая конференцию, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов отметил, что этот год стал знаковым для компании.

«В текущем году по нашим программам сельхозтоваропроизводителям поставлено 9,6 тыс. единиц техники и оборудования (+ 3,5 тыс. единиц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Сумма инвестиций этого года является рекордным показателем за все время работы компании. И это наш с вами совместный результат», — сказал Павел Косов.

Лидирующую позицию в рейтинге партнеров «Росагролизинга» по-прежнему занимает «Ростсельмаш». Российские аграрии, использующие механизмы РАЛ, выбирают технику «Ростсельмаш» в несколько раз чаще, чем продукцию других брендов.

Сегодня в портфеле «Росагролизинга» 11 модельных линеек техники «Ростсельмаш». Это зерноуборочные комбайны NOVA, VECTOR, ACROS, TORUM, RSM 161, самоходная косилка KSU 1, кормоуборочные RSM 1401, DON 680 M, RSM серии F, тракторы RSM 2000-й и 3000-й серий.

Запущенная в декабре акция «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» «Раннее бронирование» на продукцию «Ростсельмаш» уже дает свои результаты. 

Следующий год — юбилейный для «Росагролизинга». В планах компании  «Ростсельмаш» и дальше увеличивать объемы совместных поставок техники в лизинг и модернизировать отрасль АПК.

«Ростсельмаш» 

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