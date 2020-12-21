Компания «Август» в 2020 году вышла на рынок Никарагуа

«Август»

Компания «Август», крупнейший российский производитель химических средств защиты растений (ХСЗР), в 2020 году начала реализацию своей продукции на территории Никарагуа

Четыре препарата успешно прошли государственную регистрацию и были разрешены к применению, а по договорам на их поставку уже произведены первые оплаты. В целом рынок Латинской Америки стал для «Августа» приоритетным направлением развития экспорта в дальнем зарубежье. Объем продаж продукции компании на данном рынке активно растет на протяжении последних пяти лет, и по итогам 2020-го он должен составить около $50 млн без НДС, значительно превысив плановые показатели. Сегодня практически весь хлопок, выращиваемый в Бразилии, проходит обработку дефолиантами «Августа». Компания динамично расширяет свой бизнес в Колумбии, Эквадоре и Перу, а также готовится к выходу на рынки соседних государств.



В течение пяти лет продажи продукции компании «Август» в Латинской Америке активно увеличиваются. По предварительным данным, по итогам нынешнего года объем продаж на данном рынке достигнет порядка $50 млн без НДС — на $6,7 млн больше, чем предусматривали плановые показатели. Приросту числа сделок не помешала даже пандемия, хотя значительная часть сотрудников «Августа» в Латинской Америке работает удаленно, а количество клиентских мероприятий и личных встреч сокращается из-за санэпидемиологической обстановки.



«Наибольшее количество наименований ХСЗР реализуется нами в Колумбии — более 80, причем в 2020-м мы запустили в продажу 10 новых препаратов, а в следующем году планируем еще 15. В этой стране у нас зарегистрирован большой портфель препаратов для защиты риса, картофеля, цветов; также в Колумбии мы получили разрешения к применению нашей продукции на таких культурах, как авокадо и ананас, началось применение продукции компании на банановых плантациях. В целом мы интенсивно развиваем направление по защите фруктов в Колумбии, Перу и Эквадоре», — рассказывает Павел Каверин, начальник отдела Латинской Америки АО Фирма «Август».



В Эквадоре продукцией «Августа» в настоящий момент обрабатываются 30 тыс. га банановых плантаций — это существенная часть рынка, и велика вероятность, что бананы, приобретаемые в российских сетевых магазинах, были защищены именно препаратами компании. Дефолиантами «Августа» подвергается обработке практически весь хлопок, который производится в Бразилии, а дистрибьюторами продукции в этой стране выступают такие мультинациональные корпорации, как «Байер» и «Нуфарм». Применение препаратов компании в Бразилии достигли достаточных объемов, чтобы в 2020 году на заводе «Август-Бел» в Республике Беларусь была запущена фасовочная линия специально для продукции, предназначенной на экспорт в эту страну. Ранее фасовка препаратов осуществлялась непосредственно на территории Бразилии.



Сегодня у компании «Август» есть офисы в Колумбии, Бразилии, Эквадоре и Перу. Продуктовая линейка компании «Август» в этих республиках постоянно расширяется. Так, в Эквадоре в 2020 году были зарегистрированы два новых препарата, в 2021-м планируется 20 регистраций. В Перу в текущем году зарегистрированы три новых препарата, а в следующем планируется семь. В 2020 году «Август» вышел на рынок Никарагуа — здесь успешно зарегистрировали четыре препарата для применения на таких культурах, как рис, арахис и табак. Реализация продукции уже стартовала, прошли первые оплаты.



«В Южной Америке оценили продукцию и сервис нашей фирмы, — отмечает Павел Каверин. — Интерес фермеров привлекает и то, что мы — компания из России. В Латинской Америке очень мало отечественных предприятий, в то время как представление о России здесь сложилось как о стране, впервые запустившей человека в космос и славящейся своими учеными и технологиями. Мы используем это для своего позиционирования на рынке, нанимаем квалифицированных технологов, которые профессионально оказывают поддержку нашим клиентам, формируем портфель из новых качественных продуктов, создаем упаковку с красивым дизайном, которую приятно взять в руки и удобно использовать, — все это позволяет нам укреплять репутацию компании из высшей лиги».

