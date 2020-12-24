«Август» наращивает свое присутствие на рынках средств защиты растений в странах ближнего зарубежья

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В 2020 году компания «Август» вышла на рынок Туркменистана, увеличила объемы экспорта в Узбекистане, а на территории Казахстана продажи компании возросли на рекордные 26% по сравнению с показателями 2019-го

Дочернее предприятие «Августа», ТОО «Август-Казахстан», стало лидером на рынке пестицидов республики — по данным анализа информации цифровой платформы для бизнеса Qoldau. Прогнозируется, что совокупный объем продаж компании «Август» в странах СНГ по итогам года достигнет $106 млн с учетом НДС.



В нынешнем году компания «Август» освоила новый рынок сбыта в ближнем зарубежье, в большинстве стран присутствия выручка дочерних предприятий компании увеличилась, а в Республике Казахстан «Август» завоевал лидерство по продажам химических средств защиты растений (ХСЗР) — рост составил 26% в годовом выражении. Общий объем продаж в республике по результатам года превысит $39 млн с учетом НДС.



«По моему мнению, команда «Августа» и нашей дочерней компании в регионе сделала в этом году невозможное, — рассказывает начальник отдела продаж по странам СНГ компании «Август» Марат Халиуллин. — Всего на территорию страны было доставлено 3,5 млн литров препаратов, то есть более 200 грузовиков с необходимой аграриям продукцией «Августа». Причем наибольшая часть перевозок пришлась на сложный период логистических ограничений. Благодаря слаженной работе наших специалистов по продажам и логистике нам удалось успешно выполнить все обязательства перед партнерами, причем не только договорные».



Почва для эволюции рынка ХСЗР в аграрном секторе Казахстана создавалась достаточно долго — в течение минувших пять лет. Изначально культура земледелия на территории республики в целом оценивалась как недостаточно развитая, однако сотрудники и партнеры компании «Август» приложили значительные усилия для ее роста и раскрытия потенциала урожайности в растениеводстве. Так, сегодня на полях Казахстана все шире применяются средства, предотвращающие болезни растений, — протравители семян и фунгициды, а рынок средств защиты растений в целом значительно вырос. Продажи многих препаратов «Августа», давно доказавших свою эффективность, в 2020-м увеличились на 30-40% по отношению к показателям прошлого года, а по некоторым новым препаратам рост достигал 77%. В течение года на рынке Казахстана было зарегистрировано 10 новых наименований пестицидов компании «Август» и в следующем году планируется запустить их в продажу.



В 2020 году появилась новая «точка на карте», где начали применять пестициды фирмы «Август» - Туркменистан: были произведены первые поставки инсектицида «Брейк» для защиты от вредителей зерновых культур. Не менее важное достижение — возобновление деятельности на рынке Узбекистана, куда продукция компании не поставлялась в течение как минимум восьми лет. Препараты «Августа» здесь используются для обработки хлопчатника и зерновых: увеличение объема продаж составило 15% за год.



«В связи с изменением финансово-экономического климата в Республике Узбекистан мы вернулись на местный рынок средств защиты растений. Наша доля рынка по дефолиации в результате двухлетней работы уже достаточно велика и составляет порядка 15%, — объясняет Марат Халиуллин. — Снова успешно развиваться в аграрном секторе Узбекистана, откуда ранее мы были вынуждены на время уйти, нам позволило образование сельскохозяйственных кластеров, объединяющих между собой производителей хлопка, а также производителей зерна. Кластеры работают по принципу кооперативов и управляющих компаний, обеспечивая большому количеству мелких фермеров финансовые и товарные ресурсы для того, чтобы вырастить урожай. А кроме этого, и возможность его сбыта, причем по ценам выше, чем если бы фермер с угодьями в один-два гектара продавал свой продукт самостоятельно. Благодаря новым подходам работы кластеров и успешному сотрудничеству с нашими партнерами мы наращиваем присутствие на рынке республики».



Марат Халиуллин подчеркнул, что осуществлять техническое сопровождение применения препаратов «Августа» и оказывать информационную поддержку аграриям на территории ближнего зарубежья помогли цифровые сервисы и приложения, которые компания внедрила заблаговременно и которые показали свою важность в период пандемии. Яркий пример — видеопроект «Поле онлайн», где размещаются ролики партнеров «Августа», демонстрирующие в полном объеме технологии выращивания различных культур, начиная с обработки почвы и заканчивая сбором урожая.

