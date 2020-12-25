МКБ оценил меры правительства по регулированию цен

Московский кредитный банк



Экспорт агропродукции в 2021 году продолжит расти несмотря на пошлины



Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства самостоятельно определять при каком увеличении цен на социально значимые продукты питания нужно регулировать их стоимость, сообщает пресс-служба Госдумы. Раньше, если такие товары в одном или нескольких регионах страны за месяц дорожали на 30% и более, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый документ снимает это ограничение: теперь правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, это позволит оперативно реагировать на ценовую ситуацию.



Список социально значимых продуктов будет составлять правительство. Сейчас в перечне находятся свинина, баранина (кроме бескостного мяса), говядина, мясо бройлера (кроме куриных окорочков), рыба, сахар, сливочное и подсолнечное масла, яйца, молоко, мука, соль, хлеб, чай, рис, гречка, вермишель, пшено, картофель, лук, капуста, морковь, яблоки. По данным Росстата, за период с 15 по 21 декабря 2020 года потребительские цены выросли на 0,2%, с начала декабря — на 0,6%, с начала года — на 4,7%. Больше всего за год подорожали сахар-песок (на 67,5%), гречневая крупа (почти на 41%), картофель (на 31%), подсолнечное масло (на 26,8%).



Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что механизм реагирования на рост цен продукции АПК должен устанавливаться на долгий срок, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность для производителей и инвесторов. В качестве такого механизма ведомство рассматривало введение экспортных пошлин, которые будут корректироваться по заранее известному предсказуемому графику, в зависимости от изменения мировых цен и валютных курсов. С начала 2021 года и по конец июня экспортные пошлины будут действовать на зерно, подсолнечник, сою и рапс.



При ограничении цен внутри России компаниям-производителям становится более выгодно отправлять свою продукцию на внешние рынки, также положительным фактором реализации на экспорт остается укрепление иностранной валюты, комментирует директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. Но государство вводит ограничительные меры в целях баланса сбыта внутри России и за рубеж в виде квоты (на зерно) и пошлин. Вкупе с другими мерами это позволит сдержать рост цен на продовольствие, но регулируя таким образом стоимость продукции стоит подумать и о поддержке самих производителей. «Если такой баланс будет соблюден, то предпринимаемые государством меры не должны негативно сказаться на производителях сырья», — считает она.



Что касается экспорта аграрной продукции, то в отличие от других отраслей экономики его объемы в 2020 году продолжили расти, отмечает Бахова. По состоянию на 20 декабря за рубеж поставлено российского продовольствия на $28,3 млн, в то время как за весь 2019-й стоимостной объем вывоза составил $25,6 млн. «И этот рост произошел несмотря на то, что на основной поставляемый за рубеж товар — зерновые культуры (их доля в общем агроэкспорте — более 25%) — в 2020 году была введена квота, — акцентирует внимание она. — Положительным фактором здесь является то, что государство тем не менее поддерживает экспорт сельхозпродукции через различные программы субсидирования, например, 512П. Поэтому полагаю, что в 2021 году даже при действии экспортных пошлин агросектор продолжит демонстрировать положительную динамику вывоза».

