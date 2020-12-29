Как подделки продуктов убивают россиян

А. Гордеев



Фальсификат захватывает 50% полок в магазинах



Полки российских магазинов наводнили фальсифицированные продукты, следует из доклада РЭУ им. Плеханова. Контролирующие организации бьют тревогу: подделывают самые популярные товары: колбасу, молоко, масло. Доля фальсифицированного сливочного масла достигает 50%.



Какие продукты фальсифицируют чаще всего?



По данным органов Россельхознадзора и Роспотребнадзора, основная доля фальсификата приходится на молочные продукты, такие как сыр, творог, сливочное масло, сметана, сгущенное молоко, мороженое, а также рыбу, икру, мясные и кондитерские изделия.



Чаще всего недобросовестные производители фальсифицируют масло, говорит говорит руководитель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. «Здесь доля фальсификата достигает уже 50%. Как правило, животный жир заменяют на растительный. Также поступают с молоком. Иногда молоко просто разбавляют водой», — замечает он.



По его словам, доля фальсифицированного молока колеблется в районе 20-30%. Обращает эксперт внимание и на творог. «В основном фальсифицированным творогом оказывается не тот, что упакован заводским способом, а тот, который продается на рынке», — говорит Вишневецкий.



Другим популярным фальсификатом стали колбаса и сосиски. Чаще всего подделывают популярную у россиян вареную колбасу — «Молочную» и «Докторскую», а также молочные сосиски. «Для них используется либо мясо низкого качества, либо мясо птицы, которое запрещено ГОСТом. Кроме того, добавляется много влаги, чтобы увеличить объем продукта. А для того, чтобы связать фарш с водой, употребляют соевые изоляты, камедь», — говорит Вишневецкий.



Под Новый год фальсифицировать начали деликатесы, говорит руководитель экспертного департамента НП «Росконтроль» Максим Рудаков. «К новогоднему столу мы проверили икру и семгу и обнаружили фальсификат. Заявлено, что „семга“, а лабораторные исследования показывают, что это радужная форель (пресноводная рыба, ее цена и вкус отличаются). Икра тоже небезопасна, и, если написано „икра нерки“, то по факту икра той же радужной форели», — отметил Рудаков.



В целом, по данным Росконтроля, в России небезопасен каждый пятый продукт.



Как фальсифицированные продукты влияют на здоровье?



Фальсификат не несет моментального вреда для здоровья. Однако его регулярное употребление приводит к болезням. «Потребитель недополучает витамины и аминокислоты, которые нужны для обмена веществ. То же пальмовое масло усваивается хуже, чем молочные жиры», — говорит Вишневецкий. При этом в последнее время производители стали отказываться даже от пальмового масла, используя трансжиры, которые усваиваются еще хуже. Регулярное употребление трансжиров приводит к тому, что люди из-за инфарктов не доживают до пенсии, говорит Рудаков.



В середине декабря глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что число россиян, страдающих ожирением, резко увеличилось. Это связано с широким распространением фальсификата, считает Вишневецкий. «Мы стали потреблять много насыщенных жиров, сахара, соли. Они накапливаются в организме, а это вредно. В итоге это приводит к росту ишемических болезней, атеросклерозу», — говорит он.



При этом тяжелей всего приходится россиянам, которые уже страдают от заболеваний. «Есть люди, которые выбирают продукты осознанно (у кого-то непереносимость лактозы, аллергия на соли), для них фальсификация несет повышенную опасность», — заключает Рудаков.



Почему власти не борются с подделками?



Власть пытается соблюсти баланс интересов бизнеса и потребителя. Так, в последние годы действует мораторий на проверки малого бизнеса. Вишневецкий уверен, что он будет продлен до 2020 года. «При этом зайди в любой магазин шаговой доступности, там работают именно ИП: все эти модные фермерские, белорусские товары. И туда не ступает нога инспектора. Сокращение проверок порождает безнаказанность», — говорит Вишневецкий.



Внеплановые проверки компаний покрупнее Роспотребнадзор вынужден согласовывать с прокуратурой и за сутки уведомлять об этом проверяемый объект. «За это время бизнес убирает некачественную продукцию либо вообще вешает замок на дверь перед приходом чиновников», — отмечает Вишневецкий.

