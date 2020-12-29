разделы

реклама

журналы

USD

73.563 (-0,75%)

EUR

90.156 (0,28%)

MOEX

3273.68 (0,45%)

BRENT

51.49 (1,16%)

Пшеница

616 (0,29%)

Сахар

14.98 (0,54%)

USD

73.563 (-0,75%)

EUR

90.156 (0,28%)

MOEX

3273.68 (0,45%)

BRENT

51.49 (1,16%)

Пшеница

616 (0,29%)

Сахар

14.98 (0,54%)

USD

73.563 (-0,75%)

EUR

90.156 (0,28%)

MOEX

3273.68 (0,45%)

BRENT

51.49 (1,16%)

Пшеница

616 (0,29%)

Сахар

14.98 (0,54%)

Конференция Агрохолдинги России — 2020

Как подделки продуктов убивают россиян

Партнерский материал


А. Гордеев

А. Гордеев


Фальсификат захватывает 50% полок в магазинах

Полки российских магазинов наводнили фальсифицированные продукты, следует из доклада РЭУ им. Плеханова. Контролирующие организации бьют тревогу: подделывают самые популярные товары: колбасу, молоко, масло. Доля фальсифицированного сливочного масла достигает 50%.

Какие продукты фальсифицируют чаще всего?

По данным органов Россельхознадзора и Роспотребнадзора, основная доля фальсификата приходится на молочные продукты, такие как сыр, творог, сливочное масло, сметана, сгущенное молоко, мороженое, а также рыбу, икру, мясные и кондитерские изделия.

Чаще всего недобросовестные производители фальсифицируют масло, говорит говорит руководитель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. «Здесь доля фальсификата достигает уже 50%. Как правило, животный жир заменяют на растительный. Также поступают с молоком. Иногда молоко просто разбавляют водой», — замечает он.

По его словам, доля фальсифицированного молока колеблется в районе 20-30%. Обращает эксперт внимание и на творог. «В основном фальсифицированным творогом оказывается не тот, что упакован заводским способом, а тот, который продается на рынке», — говорит Вишневецкий.

Другим популярным фальсификатом стали колбаса и сосиски. Чаще всего подделывают популярную у россиян вареную колбасу — «Молочную» и «Докторскую», а также молочные сосиски. «Для них используется либо мясо низкого качества, либо мясо птицы, которое запрещено ГОСТом. Кроме того, добавляется много влаги, чтобы увеличить объем продукта. А для того, чтобы связать фарш с водой, употребляют соевые изоляты, камедь», — говорит Вишневецкий.

Под Новый год фальсифицировать начали деликатесы, говорит руководитель экспертного департамента НП «Росконтроль» Максим Рудаков. «К новогоднему столу мы проверили икру и семгу и обнаружили фальсификат. Заявлено, что „семга“, а лабораторные исследования показывают, что это радужная форель (пресноводная рыба, ее цена и вкус отличаются). Икра тоже небезопасна, и, если написано „икра нерки“, то по факту икра той же радужной форели», — отметил Рудаков.

В целом, по данным Росконтроля, в России небезопасен каждый пятый продукт.

Как фальсифицированные продукты влияют на здоровье?

Фальсификат не несет моментального вреда для здоровья. Однако его регулярное употребление приводит к болезням. «Потребитель недополучает витамины и аминокислоты, которые нужны для обмена веществ. То же пальмовое масло усваивается хуже, чем молочные жиры», — говорит Вишневецкий. При этом в последнее время производители стали отказываться даже от пальмового масла, используя трансжиры, которые усваиваются еще хуже. Регулярное употребление трансжиров приводит к тому, что люди из-за инфарктов не доживают до пенсии, говорит Рудаков.

В середине декабря глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что число россиян, страдающих ожирением, резко увеличилось. Это связано с широким распространением фальсификата, считает Вишневецкий. «Мы стали потреблять много насыщенных жиров, сахара, соли. Они накапливаются в организме, а это вредно. В итоге это приводит к росту ишемических болезней, атеросклерозу», — говорит он.

При этом тяжелей всего приходится россиянам, которые уже страдают от заболеваний. «Есть люди, которые выбирают продукты осознанно (у кого-то непереносимость лактозы, аллергия на соли), для них фальсификация несет повышенную опасность», — заключает Рудаков.

Почему власти не борются с подделками?

Власть пытается соблюсти баланс интересов бизнеса и потребителя. Так, в последние годы действует мораторий на проверки малого бизнеса. Вишневецкий уверен, что он будет продлен до 2020 года. «При этом зайди в любой магазин шаговой доступности, там работают именно ИП: все эти модные фермерские, белорусские товары. И туда не ступает нога инспектора. Сокращение проверок порождает безнаказанность», — говорит Вишневецкий.

Внеплановые проверки компаний покрупнее Роспотребнадзор вынужден согласовывать с прокуратурой и за сутки уведомлять об этом проверяемый объект. «За это время бизнес убирает некачественную продукцию либо вообще вешает замок на дверь перед приходом чиновников», — отмечает Вишневецкий.

ura.ru 

рекомендации

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020
Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»

«Агроинвестор»

Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»
Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

«Агроинвестор»

Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

реклама