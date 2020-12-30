«Штрубе Рус» устанавливает обратную связь с российскими аграриями

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В 2021 году начинает работу новый сервис германской растениеводческой компании ООО «Штрубе Рус.» Амбассадор бренда посетит агропроизводителей в разных регионах страны для формирования целостной картины потребностей специалистов сельскохозяйственной отрасли России



Как сообщили в компании, с нового года стартует новая социально-маркетинговая программа. «Мы хотим добиться полноценного взаимодействия с растениеводческими хозяйствами страны, — заявил представитель «Штрубе Рус». — Нам важно понимать проблемы и потребности наших клиентов. Новый сервис призван помочь аккумулировать поступающую информацию, проанализировать ее и на основе полученных данных сформировать объективную картину положения в отрасли».



Данная инициатива носит как маркетинговый, так и социальный характер. По словам экспертов «Штрубе Рус», решение было принято с учетом специфики российского рынка, где личный контакт помогает получить больше реальных сведений. «Подобный опыт у нас уже есть, — прокомментировал он. — В 2020 году мы провели пилотный проект, в котором приняли участие представители семи хозяйств в разных регионах страны. Мы убедились в том, что российским аграриям необходимо иметь возможность обратной связи». В свою очередь, компания получает возможность скорректировать свое портфолио в соответствии с актуальными потребностями локального рынка, предлагая наиболее актуальные и востребованные решения.



В 2021 году начнется активное взаимодействие амбассадора «Штрубе Рус.» со специалистами растениеводческой отрасли в Центральном и Южном федеральном округах.

