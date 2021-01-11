Совместная акция «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» продлена до 31 января 2021 года

Ростсельмаш

«Ростсельмаш» и «Росагролизинг» объявляют о продлении акции «Раннее бронирование», благодаря которой аграрии имеют возможность приобрести технику и оборудование «Ростсельмаш» на максимально выгодных условиях

Это значит, что при оформлении в маркетплейсе «Росагролизинга» заявки на приобретение техники с 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года включительно клиент в текущем году получит технику по специальным ценам со скидками*.



К беспрецедентно низким ставкам удорожания «Росагролизинг», со своей стороны, предоставит дополнительные льготы:



аванс от 0%;



отсрочку платежа по основному долгу до 1 сентября 2021 года.



«Ростсельмаш» и «Росагролизинг» сотрудничают с 2004 года, и в последние годы это сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Если еще пять лет назад, в 2015 году, в портфеле РАЛ было всего семь модельных линеек самоходной техники «Ростсельмаш», то в 2020-м — уже 11. Это зерноуборочные комбайны NOVA, VECTOR, ACROS, TORUM, RSM 161, самоходная косилка KSU-1, кормоуборочные RSM 1401, DON 680 M, RSM F, тракторы RSM 2000-й и 3000-й серий.



По итогам 2020 года «Ростсельмаш» занимает лидирующую позицию в рейтинге партнеров «Росагролизинга». Российские аграрии, использующие механизмы РАЛ, выбирают технику «Ростсельмаш» в несколько раз чаще, чем продукцию других брендов.



*Подробные условия акции и цены на продукцию «Ростсельмаш» уточняйте на сайте «Росагролизинг».

