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Минпромторг и ЦРПТ подписали Меморандум о сотрудничестве с типографиями

Партнерский материал


Минпромторг

Минпромторг

В начале января Минпромторг и «Оператор-ЦРПТ» подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках обеспечения готовности к введению маркировки молочной продукции. Документ предусматривает возможность присоединяться к проекту типографиям, задействованным в подготовке начала работы молочной отрасли в новых условиях

Ключевая цель данного соглашения — подготовить поставщиков упаковки (типографии) к внедрению маркировки, с тем чтобы они своевременно начали поставлять маркированную упаковку производителям молочной продукции. Сейчас есть два основных способа нанесения кода: самими производителями продукции и поставщиками упаковки. По мнению экспертов, маркировка упаковки в типографии позволит производителям снизить капитальные затраты и обеспечит более эффективный старт проекта обязательной маркировки молочной продукции.

В Меморандуме отмечается, что Минпромторг будет информировать производителей молочной продукции о способах нанесения маркировки на упаковку продукции в процессе производства, а типографии — о возможности присоединения к работам по маркировке. Кроме того, ведомство будет координировать работу типографий и разрабатывать предложения по мерам их государственной поддержки.

Оператор проекта ЦРПТ будет обеспечивать оснащение типографий решениями для производства кодов маркировки, не ограничивающими производительность основных полиграфических мощностей предприятий. Типографии-партнеры проекта получат помощь в доработке технологий в необходимые сроки.

Чтобы отрасль начала работать в новых условиях в установленные сроки, типографии, присоединившиеся к Меморандуму, должны обеспечить наличие необходимого полиграфического оборудования не менее чем за два календарных месяца до даты ввода на территории страны обязательной маркировки. В настоящее время процесс определения поставщиков упаковки для молочной отрасли продолжается. Новые типографии, которые присоединятся к проекту, также получат всю необходимую поддержку. 

Согласно распоряжению правительства России, с 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее. Большая подготовительная работа, в том числе и с полиграфическими решениями, позволит производителям молочной продукции определиться с техническими условиями и успешно подготовиться к внедрению обязательной маркировки.

Минпромторг 

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