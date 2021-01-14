V-Brand

27 января в рамках международной выставки DairyTech пройдет конференция «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж», где транснациональные и российские предприятия поделятся опытом внедрения новых продуктов и развитием успешных торговых марок

Вера Мозговая, сооснователь маркетингового агентства V-Brand: «Мир стал открытым. Уже сегодня невозможно прикрыть некачественный неуникальный продукт с помощью красивого нейминга, привлекательной упаковки или хайпового PR. У потребителей большое количество платформ для понимания — какой продукт и за какую цену они хотят купить. В текущей ситуации самым главным инструментом в брендинге и ребрендинге становится создание ценности. Будущее за уникальными продуктами, которые используют различные технологии. Какие именно? Поговорим об этом на конференции «Брендинг и ребрендинг как инструмент повышения продаж» в рамках выставки DairyTech 27 января».



В рамках мероприятия Елена Кипенева, глава российского подразделения Valio расскажет, как введение инноваций может быть основой продвижения бренда.



Ольга Зурашвили, руководитель ZurashviliBranding, Семен Кисляк и Игорь Москвин из ООО СИМБОЛ выступят с темой: «Маркетинг функциональных продуктов и донесение ценности до потребителя».



Валерия Пшениснова из компании Ehrmann поделится опытом по созданию бренда, который понравится как детям, так и родителям.



Екатерина Дюрр из компании «ЭкоНива» расскажет, как личный бренд может быть инструментом продвижения продаж.



Марина Бишарова, Брянский молочный комбинат, выступит на тему «Визуализация года. Как получить новый поток внимания с помощью упаковки».



Тарас Кожанов, «Сернурский Сырзавод», осветит тему «Новые направления бизнеса как инструмент усиления бренда».



Кроме того, Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка (DIA) поделится своим взглядом на глобальные сдвиги в маркетинге молочного сектора.

