Kverneland Group представила линейку усиленных запасных частей для почвообрабатывающей техники

Kverneland Group

Детали XHD Carbide, разработанные концерном Kverneland Group, предназначены для работы на почвах с высокой абразивностью. Усиленные карбидом вольфрама запасные части этой новой линейки характеризуются в 8-10 раз более длительным сроком службы, что позволяет снизить затраты на обслуживание и длительность простоев техники

При работе в абразивных грунтах детали почвообрабатывающей техники, соприкасающиеся с землей, испытывают значительное напряжение, приводящее к их быстрому износу и регулярной замене. Чтобы повысить эффективность работ в таких условиях, концерн Kverneland Group разработал линейку усиленных карбидом вольфрама запасных частей для плугов и активных борон.



Карбид вольфрама — это один из самых прочных материалов, известных человечеству. Сочетание насыщенного углеродом порошка вольфрама с мягким кобальтом придает деталям, выполненным с использованием этой технологии, долговечность, прочность и устойчивость к очень сильным ударам.



Однако отличительной особенностью новой линейки XHD Carbide является сочетание технологий термической обработки стали, из которой выполнены детали, с защитой их карбидом вольфрама. При этом данная технология адаптирована для каждой детали плуга или активной бороны с учетом разницы нагрузки и силы ударов, которые им приходится испытывать.



Еще одной отличительной чертой линейки XHD Carbide является использование закругленных пленок при нанесении карбид вольфрама в отличие от традиционного метода, при котором упрочнение стальных деталей достигается нанесением плоских пленок карбида вольфрама на поверхность режущей кромки. В то время как при таком варианте боковые поверхности остаются без защиты, сопротивление воздействию почвы увеличивается, и пленки становятся уязвимыми, угловые пленки на изделиях линейки Kverneland XHD оборачиваются вокруг передней кромки, защищая как поверхность, так и саму кромку от износа и повреждений, продлевая срок службы деталей.



Таким образом, усиленные карбидом вольфрама запасные части новой линейки XHD Carbide характеризуются в 8-10 раз более длительным сроком службы, чем обычные детали, что позволяет снизить затраты на обслуживание и длительность простоев техники.



«Снижение стоимости владения техникой с одновременным повышением эффективности ее использования — одна из задач, стоящих перед конструкторами Kverneland Group, — комментирует Иван Бакунин, руководитель отдела запасных частей компании «Квернеланд Груп СНГ». — Использование оригинальных запасных частей является частью стратегии решения этой задачи. И мы рады, что сейчас их ассортимент пополнился инновационной линейкой, предназначенной для особо сложных условий работы, что может стать новой точкой роста рентабельности сельхозпредприятий».



Номенклатура усиленных карбидом вольфрама деталей плуга из линейки XHD Carbide включает: долото, лемех, полевые доски (короткую и длинную), лемех предплужника и грудь отвала. В зависимости от детали каждая из них защищена 8-16 закругленными пленками карбид вольфрама, которые сохраняют свою форму и прочность, обеспечивая защиту от сильных ударов и воздействия абразивных почв и при этом не препятствуют плавному и равномерному прохождению грунта.



Также в линейке деталей XHD Carbide имеется два типа зубьев для активных борон, защищенные четырьмя закругленными пленками карбид вольфрама. Они обеспечивают оптимальное проникновение и минимальный износ по длине, стабильную глубину обработки и однородную структуру семенного ложа.

