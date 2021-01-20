ИКАР приглашает 11-12 февраля в Москву на 12-ю аграрную конференцию «ГДЕ МАРЖА 2021»

ИКАР



Конференция «Где маржа 2021» состоится 11-12 февраля 2021 года в гостинице Рэдиссон Славянская в Москве



12-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.



Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей России. Мы надеемся как и в предыдущие годы создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!



В течение одиннадцати предыдущих лет «Где Маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка для аграрного бизнеса России и соседних стран. В феврале-2021, как и в предыдущие годы, основными чертами конференции станут:



исключительно насыщенная и злободневная программа;



наиболее квалифицированные выступающие ;



авторитетные спонсоры ;



высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса ;



представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;



участие высокопоставленных государственных лиц.



Общая цель конференции: предоставить возможность сельхозтоваропроизводителям, их коллегам по вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы. За время с проведения первой конференции земельный банк аграрников-участников конференции вырос с 2,7 млн га до более чем 7 млн га пашни. Как всегда, на конференции 2021 года предполагаются выступления:



Ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор



Технологических лидеров отрасли



Представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса



Высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором



Формат конференции двухдневный. В первый день работа будет продолжаться с 14:00 до 18:30 в формате круглых столов, рассчитанных, в целом, на аудиторию в 150 чел. Предполагается обсуждение самых злободневных проблем аграрной отрасли с участием аграриев, экспертов, представителей власти. Второй день пройдет в традиционном формате.



Поскольку конференция-2021 будет проходить в экстраординарных условиях «COVID-19», мы предусмотрели 2 формата участия :



- Формат оффлайн — личное присутствие. Ведь за прошедшие месяцы всем нам недоставало личного общения. В данном случае отель гарантирует участникам мероприятия максимально возможные комфортные и безопасные условия размещения по аудиториям.



- Формат онлайн — для тех, кто не сможет к нам приехать, мы запустим онлайн-трансляцию конференции.



В конференции-2021 прямо из Чикаго выступит и ответит на наши вопросы известный специалист в области мировых аграрно-продовольственных рынков Дэн Бассе. Уверены, что и в этот раз у нас будет актуальная, насыщенная программа, наиболее злободневные темы, сильные выступающие.



Серебряный спонсор : компания «Сингента».



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru , тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

