разделы

реклама

журналы

USD

73.402 (-0,47%)

EUR

88.955 (-0,44%)

MOEX

3469.51 (0,76%)

BRENT

56.39 (0,88%)

Пшеница

668.6 (-0,54%)

Сахар

16.1 (-2,13%)

USD

73.402 (-0,47%)

EUR

88.955 (-0,44%)

MOEX

3469.51 (0,76%)

BRENT

56.39 (0,88%)

Пшеница

668.6 (-0,54%)

Сахар

16.1 (-2,13%)

USD

73.402 (-0,47%)

EUR

88.955 (-0,44%)

MOEX

3469.51 (0,76%)

BRENT

56.39 (0,88%)

Пшеница

668.6 (-0,54%)

Сахар

16.1 (-2,13%)

ИКАР приглашает 11-12 февраля в Москву на 12-ю аграрную конференцию «ГДЕ МАРЖА 2021»

Партнерский материал


ИКАР

ИКАР


Конференция «Где маржа 2021» состоится 11-12 февраля 2021 года в гостинице Рэдиссон Славянская в Москве

12-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей России. Мы надеемся как и в предыдущие годы создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

В течение одиннадцати предыдущих лет «Где Маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка для аграрного бизнеса России и соседних стран. В феврале-2021, как и в предыдущие годы, основными чертами конференции станут:

  • исключительно насыщенная и злободневная программа;

  • наиболее квалифицированные выступающие;

  • авторитетные спонсоры;

  • высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;

  • представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;

  • участие высокопоставленных государственных лиц.

Общая цель конференции: предоставить возможность сельхозтоваропроизводителям, их коллегам по вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы. За время с проведения первой конференции земельный банк аграрников-участников конференции вырос с 2,7 млн га до более чем 7 млн га пашни. Как всегда, на конференции 2021 года предполагаются выступления:

  • Ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор

  • Технологических лидеров отрасли

  • Представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса

  • Высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором

Формат конференции двухдневный. В первый день работа будет продолжаться с 14:00 до 18:30 в формате круглых столов, рассчитанных, в целом, на аудиторию в 150 чел. Предполагается обсуждение самых злободневных проблем аграрной отрасли с участием аграриев, экспертов, представителей власти. Второй день пройдет в традиционном формате.

Поскольку конференция-2021 будет проходить в экстраординарных условиях «COVID-19», мы предусмотрели 2 формата участия:

- Формат оффлайн — личное присутствие. Ведь за прошедшие месяцы всем нам недоставало личного общения. В данном случае отель гарантирует участникам мероприятия максимально возможные комфортные и безопасные условия размещения по аудиториям. 

- Формат онлайн — для тех, кто не сможет к нам приехать, мы запустим онлайн-трансляцию конференции.

В конференции-2021 прямо из Чикаго выступит и ответит на наши вопросы известный специалист в области мировых аграрно-продовольственных рынков Дэн Бассе. Уверены, что и в этот раз у нас будет актуальная, насыщенная программа, наиболее злободневные темы, сильные выступающие.

Серебряный спонсор: компания «Сингента».

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

Материалы предыдущих конференций http://ikar.ru/

ИКАР 

рекомендации

"Агроинвестор" №01, январь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №01, январь 2021
«Агротехника и технологии» №6, ноябрь-декабрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №6, ноябрь-декабрь 2020
Триллионы на перезагрузку. Чего удалось добиться в агросекторе с тех пор, как он стал приоритетом у государства

«Агроинвестор»

Триллионы на перезагрузку. Чего удалось добиться в агросекторе с тех пор, как он стал приоритетом у государства
Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут, но рентабельность продаж в основном остается невысокой

«Агроинвестор»

Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут, но рентабельность продаж в основном остается невысокой
Нашествие гибридов. Способна ли отечественная селекция на реванш?

«Агроинвестор»

Нашествие гибридов. Способна ли отечественная селекция на реванш?

реклама