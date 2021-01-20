Ishida запустила новый сайт на русском языке

Ishida

Уважаемые коллеги, мы рады сообщить вам о запуске нового сайта Ishida на русском языке

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Создание русскоязычной версии позволит компании размещать информацию, предназначенную именно для российских заказчиков, и сделать процесс работы с web-сайтом по-настоящему интересным.







Благодаря улучшенной навигации, теперь вы можете найти самую полную информацию о нашем оборудовании , отраслях , в которых мы работаем, комплексных решениях для производителей мясной продукции и снеков , а также подробнее узнать о нашей службе технической поддержки .







Вы можете посмотреть и загрузить тематические видео, фото, брошюры и техническую информацию на каждой странице сайта.







Успешные примеры работы нашего оборудования на российских предприятиях можно найти практически на каждой странице нового сайта.







На странице комплексной технической поддержки размещена подробная информация о возможности заказать запасные части , о пакетах послепродажного обслуживания , включающих в себя сервисное обслуживание и техническую поддержку , обучении и контрактах на обслуживание .







Материалы веб-сайта будут обновляться и дополняться на регулярной основе.



Мы надеемся, вам понравится наш новый сайт !

