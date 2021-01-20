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56.39 (0,88%)

Пшеница

668.6 (-0,54%)

Сахар

16.1 (-2,13%)

USD

73.402 (-0,47%)

EUR

88.955 (-0,44%)

MOEX

3469.51 (0,76%)

BRENT

56.39 (0,88%)

Пшеница

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Ishida запустила новый сайт на русском языке

Партнерский материал


Ishida

Ishida

Уважаемые коллеги, мы рады сообщить вам о запуске нового сайта Ishida на русском языке

Создание русскоязычной версии позволит компании размещать информацию, предназначенную именно для российских заказчиков, и сделать процесс работы с web-сайтом по-настоящему интересным.

home page.JPG

Благодаря улучшенной навигации, теперь вы можете найти самую полную информацию о нашем оборудовании, отраслях, в которых мы работаем, комплексных решениях для производителей мясной продукции и снеков, а также подробнее узнать о нашей службе технической поддержки

sectors.JPG

Вы можете посмотреть и загрузить тематические видео, фото, брошюры и техническую информацию на каждой странице сайта.

Case studies on product page.JPG

Успешные примеры работы нашего оборудования на российских предприятиях можно найти практически на каждой странице нового сайта.

case studies.JPG

На странице комплексной технической поддержки размещена подробная информация о возможности заказать запасные части, о пакетах послепродажного обслуживания, включающих в себя сервисное обслуживание и техническую поддержку, обучении и контрактах на обслуживание.

Support.JPG

Материалы веб-сайта будут обновляться и дополняться на регулярной основе. 

Мы надеемся, вам понравится наш новый сайт

Ishida 

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