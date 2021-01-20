Ishida запустила новый сайт на русском языке

Уважаемые коллеги, мы рады сообщить вам о запуске нового сайта Ishida на русском языке
Создание русскоязычной версии позволит компании размещать информацию, предназначенную именно для российских заказчиков, и сделать процесс работы с web-сайтом по-настоящему интересным.
Благодаря улучшенной навигации, теперь вы можете найти самую полную информацию о нашем оборудовании, отраслях, в которых мы работаем, комплексных решениях для производителей мясной продукции и снеков, а также подробнее узнать о нашей службе технической поддержки.
Вы можете посмотреть и загрузить тематические видео, фото, брошюры и техническую информацию на каждой странице сайта.
Успешные примеры работы нашего оборудования на российских предприятиях можно найти практически на каждой странице нового сайта.
На странице комплексной технической поддержки размещена подробная информация о возможности заказать запасные части, о пакетах послепродажного обслуживания, включающих в себя сервисное обслуживание и техническую поддержку, обучении и контрактах на обслуживание.
Материалы веб-сайта будут обновляться и дополняться на регулярной основе.
Мы надеемся, вам понравится наш новый сайт!