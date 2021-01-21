Техника «Ростсельмаш» доступна по акции «Начнем с нуля»

«Ростсельмаш»

В рамках специальной акции АО «Сбербанк Лизинг» на всю технику «Ростсельмаш» доступен нулевой аванс или сниженная процентная ставка лизинга. Клиент сам выбирает что ему актуальнее: нулевой аванс или сниженная ставка. Акция доступна для абсолютно всех клиентов, получивших одобрение с «СберЛизинге»

В рамках акции скидка по ставке составляет -0,85%, лимит финансирования — до 50 млн руб. Срок лизинга составит до 60 месяцев.



По программам лизинга доступен весь модельный ряд «Ростсельмаш».



«Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании.

