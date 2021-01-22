Маркировка молочной продукции: итоги и перспективы

А. Махонин

20 января ЦРПТ провел вебинар для специалистов молочной отрасли. Он стал очередным в серии мероприятий по подготовке к работе в условиях обязательной маркировки продукции. Его участники обсудили итоги завершившегося эксперимента и планы на будущее

В настоящее время эксперимент, предваряющий введение обязательной маркировки, завершен. На сегодняшний день в системе уже зарегистрировано более 8 тыс. участников, среди которых системе 632 производителя, 177 импортеров, 868 оптовиков. Его участники провели тесты по нанесению маркировки на все виды упаковки: наиболее распространенную мягкую упаковку, картон, стеклянную тару. Результаты работы на экспериментальном этапе признаны удовлетворительными: нанесение маркировки не влияет на возврат товара, необходимость сканирования не замедляет работу на кассе.



Производители, принявшие участие в эксперименте, расценивают этот опыт как важный и продуктивный. Так, по словам Евгения Калинина (компания Valio), работа по маркировке продукции уже на экспериментальном этапе позволила компании своевременно подготовиться к началу работы в новых условиях. «К настоящему времени уже около миллиона единиц продукции выпущено с Data-Matrix кодами, — сообщил он. — Участие в эксперименте позволило нам найти необходимое оборудование, оснастить им цеха, определиться с выбором интегратора». В то же время были определены основные проблемы, которые могут возникнуть у производителей. К их числу относится некоторое снижение производительности, если коды на упаковку наносятся непосредственно на предприятии. Опыт Valio, а также других компаний подтверждает, что средним и крупным производителям для того, чтобы полноценно подготовиться к введению обязательной маркировки требуется не менее четырех месяцев.



Отдельным блоком вопросов, обсуждавшихся на вебинаре, было взаимодействие с типографиями. Представитель Минпромторга сообщил, что ведомство готовит ряд изменений в постановления правительства РФ, касающиеся работы полиграфических предприятий. На них ложится большая дополнительная нагрузка, поэтому сейчас рассматривается перечень оборудования для маркировки, подлежащего освобождению от НДС.



Минсельхоз, в свою очередь, рассматривает проект внесению изменений в приказ, подразумевающий возможность получения льготного кредита для приобретения оборудования по нанесению считывания и агрегации кодов маркировки. Речь при этом идет только об импортном оборудовании, не имеющем аналогов в России, отметил представитель министерства.



Определенные товарные группы будут выпускать только маркированную продукцию уже с 1 июня 2021 года. Поэтому необходимо заранее оснастить предприятия необходимым оборудованием, выбрать оптимальные технические решения, наладить интеграцию, провести тестирование с контрагентами. Все это облегчит переход отрасли на работу в новых условиях.

