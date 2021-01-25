Екатерина Дюрр: предполагаем, что в 2021 году сохранится спрос на UHT-молоко

«ЭкоНива»

По словам заместителя директора управления по маркетингу группы «ЭкоНива» Екатерины Дюрр, в период пандемии фиксировался существенный спрос на ультрапастеризованные молочные продукты, которые славятся своим длительным сроком хранения

«Предполагаем, что в 2021 году такая тенденция сохранится. Помимо этого, молочные продукты стали закупать впрок и потому, что многие перешли на удаленную работу. А значит — сама жизнь вынудила людей завтракать, обедать и ужинать дома — готовить самостоятельно», — подчеркивает эксперт.



Екатерина Дюрр отмечает, что, вводя новые продукты, уже на этапе разработки стоит думать о том, какую дополнительную пользу это даст потребителям и насколько им нужна новинка. Из-за перенасыщенности рынка периодически выпускаются новые необычные продукты, привлекающие к себе внимание, но не попадающие на 100% в инсайт потребителя.



«У нас, например, есть своя команда промоутеров-консультантов, которые работают с покупателями у продуктовых полок. Это наши «уши», поскольку такие специалисты лучше всего понимают потребности покупателя. Так, все больше замечаем спрос на йогурты без сахара с чистым составом. Люди стремятся найти продукт с отсутствием лишних ингредиентов, хотят видеть максимально простой и понятный состав. Если в целом говорить о тенденции на десертные группы продуктов, то люди готовы пробовать новое, но при подборе фруктов или злаков предварительно важно оценить какую пользу они в себе несут, помимо приятного вкуса», — резюмирует заместителя директора управления по маркетингу группы «ЭкоНивы».



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