Как начать торги на тендерной площадке?

«КМ Торги»



Пошаговое руководство по проведению самых безопасных сделок в АПК





Главная задача агробизнеса — максимально выгодно продать свой продукт. На сегодняшний день предпринимателям доступно множество инструментов сбыта: от точек розничной торговли до рекламы в социальных сетях. Однако, согласно исследованиям , представители малого бизнеса в России в 90% случаев предпочитают использовать для закупок тендерные площадки, рассматривая их как гарант честной сделки без утечки информации о ценах. На первый взгляд, инструмент кажется сложным и непонятным, на самом же деле участвовать в торгах достаточно просто. В этой статье мы расскажем, что такое тендерные площадки, как научиться пользоваться ими, и почему аграриям стоит участвовать в торгах через такие платформы.



Что такое тендерные площадки?

Термина «тендер» в российском законодательстве нет, но в общепринятом смысле электронный тендер или торги — современный способ выбора поставщика или покупателя определенных товаров или услуг по выгодной для обеих сторон цене. Соответственно, тендерная площадка — это специализированная интернет-платформа, на которой такие действия становятся возможны после регистрации компании.



Например, крупному предприятию по производству пшеницы необходимо продать очередную партию своего товара. Для этого компания может зарегистрироваться на тендере в качестве организатора, заявив, что она готова поставить определенный объем продукта, а затем выбрать самое выгодное ценовое предложение от покупателя. Второй вариант для нашего условного производителя — стать участником торгов, откликнувшись на заявку, например, экспортера, который ищет поставщика зерна. Продать свой товар подобным образом может любой сельскохозяйственный производитель.



В нынешних условиях развитой рыночной экономики дорогостоящие и государственные контракты могут быть заключены только через тендеры. Это позволяет не только выбрать наиболее подходящую по цене компанию среди всех участников торгов, но и минимизировать коррупционную составляющую в сфере закупок.



В тендерах могут участвовать и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Главное — правильно подать заявку и подготовить полный пакет документов. Уже то, что компания аккредитована на участие или организацию торгов, подразумевает честность и безопасность сделки. Система тендеров выгодна даже для субъектов МСП, ведь для них это отличная возможность получить хороший контракт, повысив уровень бизнеса, репутацию и, конечно, доходы.



Кроме того, на тендерных площадках все участники действительно заинтересованы в покупке или продаже товаров или услуг, что существенно повышает шансы закрыть сделку быстро и сэкономить время на других способах продажи: холодные звонки, объявления, рассылки коммерческих предложений.



Какие тендерные площадки бывают?

На тендерных площадках проводятся как коммерческие торги, так и аукционы по госзаказам (по 44 и 223 федеральным законам). Список площадок для проведения государственных торгов определяет правительство Российской Федерации. Соответственно, к участникам таких тендеров существуют особые требования, которые распространяются даже на частные компании.



При коммерческих торгах требования к участникам менее строгие, а у самих тендерных площадок более широкий функционал и возможности. Зарегистрироваться на таких порталах и принять участие в тендере гораздо проще. Также они, в отличие от государственных, могут быть узкоспециализированными.



Например, тендерная площадка «КМ Торги» создана специально для сельскохозяйственных производителей с учетом их потребностей и интересов. Среди выставленных на торги лотов можно найти сельскохозяйственную технику, продукты питания, корма для животных, тару и упаковку, агрохимию и сельхозкультуры — все, что может понадобиться агропроизводителю. Аудитория «КМ Торги» — это сельскохозяйственные предприниматели или компании, которые готовы покупать здесь и сейчас, экономя собственное время и время партнера. Все пользователи площадки проходят аккредитацию, поэтому на торгах присутствуют только проверенные производители, экспортеры, переработчики, а сама сделка становится безопасной.



Контракты на платформе заключают и крупные, и небольшие компании. Для малого бизнеса — это шанс выйти на новый, более высокий уровень. А для известных игроков рынка — найти новых качественных поставщиков и производителей, предлагающих продукцию по самым выгодным ценам.



Как принять участие в тендере?

Чтобы продавать или покупать продукцию или услуги на тендерной площадке «КМ Торги», необходимо зарегистрироваться, создав профиль организации. Далее с компанией свяжется персональный менеджер, чтобы провести аккредитацию — это обязательная и крайне важная процедура, которая гарантирует добросовестность всех участников тендеров. После успешного завершения процедуры можно организовывать торги или принимать в них участие.



Одна из отличительных особенностей платформы «КМ Торги» — это возможность также выставлять лоты на продажу. Торги организуют сами компании: покупатели создают «лот на закупку», а продавцы — «лот с открытой ценой». Процедура составления заявки подробно описана на сайте тендерной площадки.



Время торгов каждый организатор назначает сам. За указанный период компании-участники делают свои ценовые предложения. После завершения торгов компания-организатор выбирает победителя. Остается только заключить сделку. Примечательно, что система на площадке позволяет обмениваться документами в электронном виде, а значит, тратить время и средства на пересылку документов не придется.



Как мы видим, весь процесс проведения тендера — это очень просто, а сами торги представляют собой самый выгодный и максимально прозрачный способ найти честного покупателя или поставщика.



«КМ Торги» — поле роста вашего бизнеса!

