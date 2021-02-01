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Новый проект – Агроконсалтинг

Сельхозпроизводители Татарстана ознакомились с новинками «Ростсельмаш»

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Аграрии из республики Татарстан посетили компанию «Ростсельмаш» в рамках программы «Один день на “Ростсельмаш”». Цель визита — знакомство с новинками техники, сборочными площадками, основными циклами производства, выстраиванием сотрудничества между компанией и клиентами

Визит делегации начался с презентации спектра моделей и модификаций «Ростсельмаш», где представители «Ростсельмаш» продаж рассказали о самых востребованных типах техники и представили новинки этого сезона. Далее для гостей провели экскурсию по производственным площадкам (участок сборки трансмиссий, корпус по производству тракторов, главный сборочный конвейер, центральный логистический комплекс) и тест-драйв техники. 

В рабочей поездке приняли участие представители компании дилера «Ростсельмаш» -  ООО «Таросмашинери», руководители, инженеры и специалисты агропредприятий региона. «Один день на “Ростсельмаш”» для аграриев — это возможность познакомиться с предприятием, узнать, в каких условиях производится сельскохозяйственная техника, оценить самые новые образцы продукции предприятия и, возможно, заключить договоры на поставку необходимой техники и оборудования. Со стороны «Ростсельмаш» во встрече участвовали представители департамента продаж и департамента маркетинга. 

«Мы только что посмотрели, как собирают коробки передач, тракторы и комбайны. Я был на многих, в том числе на европейских заводах, есть с чем сравнить. Впечатления только позитивные. По технологичности и  вооруженности производства — на уровне мировых аналогов. Еще впечатляют размеры и размах. В нашем холдинге  - порядка 80 единиц техники “Ростсельмаш”: есть ACROS, TORUM, тракторы. В этом году собираемся пополнять парк техники, и мы уже смотрим в сторону “Ростсельмаш”», — рассказывает заместитель генерального директора АО «Агросила» Петр Чаплыгин. 

«Ростсельмаш» для республики Татарстан — стратегический партнер. В январе с визитом на предприятие была делегация министерства сельского хозяйства региона. Продукция компании занимает 62% зерноуборочного парка. В 2020 году татарские аграрии практически в два раза увеличили закупки техники «Ростсельмаш».

«Ростсельмаш» 

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