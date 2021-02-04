Крупнейший российский производитель средств защиты растений создаст опытные поля в Подмосковье

«Август»

Компания «Август», ведущий отечественный производитель средств для защиты растений, создаст в городском округе Кашира Московской области полевую опытную станцию на территории площадью 323 га. Она станет структурным подразделением научно-исследовательского центра компании, который будет построен в городе Черноголовка. На новой площадке планируется проводить испытания агротехнологий, сочетающих в себе исследование химических и биологических средств защиты растений с возможностями современной сельхозтехники, достижениями селекции и агрохимии. В первую очередь на станции намерены развивать блок полевых культур, во вторую — блок картофеля, также запланирована работа и с другими культурами

В городском округе Кашира будет создана полевая опытная станция компании «Август» - на данной территории российский производитель химических средств защиты растений получил в долгосрочную аренду сельскохозяйственные угодья площадью 323 га. На площадке новой станции будут проводиться многофакторные исследования современных агротехнологий, предусматривающих применение химических и биологических средств защиты растений в сочетании с возможностями современной сельскохозяйственной техники, а также достижениями в сфере селекции и агрохимии. В исследованиях будут учитываться такие факторы, как питание растений, нормы высева, режимы работы опрыскивающей техники, взаимодействие сортов и гибридов и пр. Конечной целью работы специалистов станции станет вывод на рынок конкурентоспособных и практически обоснованных технологий защиты сельскохозяйственных культур. На территории станции будет осуществляться научная деятельность, к сотрудничеству планируется привлечь ведущие сельскохозяйственные вузы страны.



«Все исследования на территории станции будут проводиться в соответствии с утвержденными российскими и перспективными мировыми стандартами, — рассказывает начальник отдела развития продуктов фирмы «Август» Дмитрий Белов. — Нужно отметить, что полевых опытных станций того уровня, который закладываем мы, в России практически нет: опытно-производственные станции при НИИ и университетах в значительной мере утрачены, а соответствующие подразделения мультинациональных корпораций, работающих в нашей отрасли, расположены за рубежом при их штаб-квартирах, тогда как у нас функционируют в основном демонстрационные площадки. Мы хотели бы переломить эту ситуацию в нашей стране».



На территории станции будет построено здание лаборатории, в котором расположится офис, помещения для сотрудников, сама лаборатория первичной приемки образцов и помещения для их хранения. Кроме того, будут возведены здания, предназначенные для хранения сельхозтехники, семян, удобрений, а также для фасовки средств защиты растений непосредственно перед применением.



Специалисты станции будут использовать два подхода к исследованиям: это мелкоделяночные рандомизированные опыты с площадью делянок от 20 кв. м и крупноделяночные опыты, позволяющие демонстрировать эффект той или иной агротехнологии на больших площадях.



«Мы начнем с яровых культур — в частности, с кукурузы, пшеницы, ячменя, рапса, потом займемся посевом озимой ржи, озимой пшеницы и озимого рапса. Далее мы будем развивать площадку с помощью таких культур, как подсолнечник, соя, лен, горох, — постепенно мы должны выйти на 15 основных культур. Таким образом у нас будет сформирован первый блок полевых культур. Вторым станет отдельный блок картофеля, а в дальнейшем мы планируем работать и с другими культурами», — отмечает руководитель группы полевой опытной станции компании «Август» Сергей Поздняков.



Расположение опытной станции рядом с главной агрономической артерией России — трассой M-4 «Дон», связывающей отечественные регионы-«житницы» с Москвой, облегчает доступ к демонстрационным площадкам «Августа» со стороны партнеров и клиентов. Строительство на территории станции начнется в 2021 году; для здания лаборатории и прочих построек будут использованы быстровозводимые модульные конструкции. Предполагается, что первые опыты на новой площадке будут заложены уже в нынешнем сельскохозяйственном сезоне.

