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Новый проект – Агроконсалтинг

Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели на этапе откорма?

Партнерский материал


Nedap Livestock Management

Nedap Livestock Management

10 февраля в Москве состоится открытый вебинар «Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели на этапе откорма?». Мероприятие организовано онлайн компанией Nedap, международным разработчиком технологических систем для управления КРС и свиноводческих комплексов, совместно с компанией ACO FUNKI

Целью мероприятия является представление информации о новых технологических разработках в свиноводстве и обсуждение способов повышения продуктивности на этапе откорма свиней. Вебинар будет интересен руководителям агрохолдингов и свинокомплексов, в том числе лицам, принимающих решения о развитии предприятий. 

Приглашенные эксперты:

Карел Ликар доктор с.-х. наук, дипломированный инженер ACO FUNKI

Тон ван ден Аккер руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock

В рамках вебинара приглашенные эксперты рассмотрят вопросы:

·       повышения производительности на откорме

·       технологических решений при содержании свиней на откорме

·       биобезопасности

·       цифровизации и сбора актуальных данных

·       прогнозирование отгрузок животных

Дата/время: 10 февраля 2021 года, 11.00 (мск)

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О компании Nedap Livestock Management 

Nedap Livestock Management является мировым разработчиком и поставщиком в области автоматизации сельского хозяйства с использованием индивидуальной идентификации животных. 24 часа в сутки в более чем 100 странах Nedap помогает фермерам управлять в общей сложности миллионными поголовьем КРС и свиней. Nedap предоставляется руководителям и специалистам надежную информацию для принятия оперативных и стратегических решений более чем 40 лет. Nedap стремится помочь фермерам стать лучшими в мире.
Подробнее на сайте https://farrowingfeeding.nedap-livestockmanagement.com/ru/

O компании ACO FUNKI 

АКО ФУНКИ — ведущее в Европе инновационное датское предприятие с более чем 85-летним опытом. АКО ФУНКИ разрабатывает и производит полную линию оборудования для свиноводства. Профессиональная компания выполняет полномасштабные проекты.

Подробнее на сайте www.acofunki.ru

Nedap Livestock Management 

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