Nedap Livestock Management

10 февраля в Москве состоится открытый вебинар «Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели на этапе откорма?». Мероприятие организовано онлайн компанией Nedap, международным разработчиком технологических систем для управления КРС и свиноводческих комплексов, совместно с компанией ACO FUNKI

Целью мероприятия является представление информации о новых технологических разработках в свиноводстве и обсуждение способов повышения продуктивности на этапе откорма свиней. Вебинар будет интересен руководителям агрохолдингов и свинокомплексов, в том числе лицам, принимающих решения о развитии предприятий.



Приглашенные эксперты:



Карел Ликар доктор с.-х. наук, дипломированный инженер ACO FUNKI



Тон ван ден Аккер руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock



В рамках вебинара приглашенные эксперты рассмотрят вопросы:



· повышения производительности на откорме



· технологических решений при содержании свиней на откорме



· биобезопасности



· цифровизации и сбора актуальных данных



· прогнозирование отгрузок животных



Дата/время: 10 февраля 2021 года, 11.00 (мск)



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О компании Nedap Livestock Management

Nedap Livestock Management является мировым разработчиком и поставщиком в области автоматизации сельского хозяйства с использованием индивидуальной идентификации животных. 24 часа в сутки в более чем 100 странах Nedap помогает фермерам управлять в общей сложности миллионными поголовьем КРС и свиней. Nedap предоставляется руководителям и специалистам надежную информацию для принятия оперативных и стратегических решений более чем 40 лет. Nedap стремится помочь фермерам стать лучшими в мире.

Подробнее на сайте https://farrowingfeeding.nedap-livestockmanagement.com/ru/



O компании ACO FUNKI

АКО ФУНКИ — ведущее в Европе инновационное датское предприятие с более чем 85-летним опытом. АКО ФУНКИ разрабатывает и производит полную линию оборудования для свиноводства. Профессиональная компания выполняет полномасштабные проекты.



Подробнее на сайте www.acofunki.ru

