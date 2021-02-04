10 февраля в Москве состоится открытый вебинар «Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели на этапе откорма?». Мероприятие организовано онлайн компанией Nedap, международным разработчиком технологических систем для управления КРС и свиноводческих комплексов, совместно с компанией ACO FUNKI
Целью мероприятия является представление информации о новых технологических разработках в свиноводстве и обсуждение способов повышения продуктивности на этапе откорма свиней. Вебинар будет интересен руководителям агрохолдингов и свинокомплексов, в том числе лицам, принимающих решения о развитии предприятий.
Приглашенные эксперты:
Карел Ликар доктор с.-х. наук, дипломированный инженер ACO FUNKI
Тон ван ден Аккер руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock
В рамках вебинара приглашенные эксперты рассмотрят вопросы:
· повышения производительности на откорме
· технологических решений при содержании свиней на откорме
· биобезопасности
· цифровизации и сбора актуальных данных
· прогнозирование отгрузок животных
Дата/время: 10 февраля 2021 года, 11.00 (мск)
О компании Nedap Livestock Management
Nedap Livestock Management является мировым разработчиком и поставщиком в области автоматизации сельского хозяйства с использованием индивидуальной идентификации животных. 24 часа в сутки в более чем 100 странах Nedap помогает фермерам управлять в общей сложности миллионными поголовьем КРС и свиней. Nedap предоставляется руководителям и специалистам надежную информацию для принятия оперативных и стратегических решений более чем 40 лет. Nedap стремится помочь фермерам стать лучшими в мире.
Подробнее на сайте https://farrowingfeeding.nedap-livestockmanagement.com/ru/
O компании ACO FUNKI
АКО ФУНКИ — ведущее в Европе инновационное датское предприятие с более чем 85-летним опытом. АКО ФУНКИ разрабатывает и производит полную линию оборудования для свиноводства. Профессиональная компания выполняет полномасштабные проекты.
Подробнее на сайте www.acofunki.ru