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Новый проект – Агроконсалтинг

PIC Россия построит центр искусственного осеменения свиней

Партнерский материал


PIC Россия

PIC Россия

В ноябре 2020 года PIC Россия («Генетика ПИК») и администрация Липецкой области в лице губернатора Игоря Артамонова подписали соглашение о намерениях сотрудничества в сфере племенного свиноводства

Речь идет о строительстве центра искусственного осеменения свиней. Объем инвестиций составит около 350 млн руб. Станция будет расположена на территории Хлевенского района Липецкой области. В настоящее время выделена земля под строительство объекта, а также согласован дизайн-проект будущей фермы, определяются поставщики технологического оборудования, материалов. 

Проект предусматривает два блока, в каждом будет содержаться по 350 хряков. Запуск первой очереди планируется в четвертом квартале 2021 года, реализация второй очереди начнется в 2022 году. Ожидается, что станция будет укомплектована высокопродуктивными хряками из канадского нуклеуса PIC в конце ноября 2021 года, а первые продажи семени пойдут с начала 2022-го. Здесь будет производиться семя хряков материнских линий Крупная Белая (L03) и Ландрас (L02) уровня GP и GGP и терминальные хряки PIC 337 уровня Profit+ и ProfitMax. Важно отметить, что данный проект станет первой в России коммерческой станцией искусственного осеменения. Благодаря этому центру высококлассная генетика станет еще доступнее для производителей свинины.

PIC Россия 

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