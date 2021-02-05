Липаза = сохранение энергии + снижение стоимости корма

«Фидлэнд Групп»

Одну из наиболее важных ролей в увеличении производственных показателей животноводства, а также в обеспечении высоких темпов производства продуктов питания животного происхождения играет сбалансированное кормление

Основным показателем питательности рациона является его энергетическая ценность. Именно уровень энергии в первую очередь обуславливает продуктивность животных, их физическую активность, репродуктивные процессы, лактацию.



Энергия — самый дорогой показатель питательности в рационе, который оказывает наибольшее влияние на себестоимость корма. Установлено, что продуктивность животных и птицы на 40-50% определяется поступлением в их организм энергии, а ее недостаток — наиболее частая причина низкой продуктивности. Кроме того, от энергетической ценности рациона зависит потребление корма. Известно, что животные будут есть до тех пор, пока их организм не удовлетворит потребность в энергии. Поэтому специалисты по кормлению при разработке рецепта комбикорма прежде всего должны определять необходимый уровень энергии, а уже потом количество аминокислот и других показателей питательности.



Основными поставщиками энергии в комбикорм являются зерновые как источники углеводов, а также жиры растительного и животного происхождения.



Жиры являются наиболее важным источником энергии. В организме животного при распаде 1 г жира высвобождается 9,3 Ккал или 39 МДж энергии, а при распаде 1 г углеводов — только 4,2 Ккал или 17,5 МДж. Таким образом, содержание энергии в жирах более чем вдвое превышает ее содержание в углеводах.



Масложировая отрасль является важным источником жирового сырья (масло, фуз, и т. д. ) при производстве комбикормов для всех видов животных, в том числе птицы и рыбы. Вместе с тем мы наблюдаем стабильный рост цен на данные компоненты, что существенно сказывается на экономике птицеводческих и свиноводческих комплексов.



На сегодняшний день наиболее актуальным способом экономии кормовых жиров является использование экзогенной кормовой липазы, позволяющей повысить эффективность использования животными, в том числе птицей, жиров, входящих в состав корма, и существенно улучшить экономические показатели за счет сокращения применения масла.



Использование липазы позволяет сократить затраты на комбикорм благодаря снижению ввода масла, т. к. эффективность использования жира, содержащегося в основном сырье рациона, значительно повышается. Кроме того, липаза положительным образом сказывается на работе органов внутренней секреции, например, поджелудочная железа увеличивает выработку эндогенной липазы, благодаря чему ее концентрация в двенадцатиперстной кишке возрастает на 60-70%. Следствием повышенного уровня липаз является повышение концентрации свободных жирных кислот на 40-45%, повышается концентрация эндогенного трипсина на 30-33% и эндогенной амилазы на 65-73%.



Вместе с тем, по всей длине тонкого кишечника увеличивается высота ворсинок. Давно известно, что на поверхности ворсинок осуществляется пристеночное пищеварение и всасывание продуктов гидролиза. В кишечных криптах вырабатываются пищеварительные ферменты, участвующие в пристеночном пищеварении. Таким образом, повышение высоты кишечных ворсинок влечет увеличение площади пристеночного пищеварения, а уменьшение глубины кишечных крипт обеспечивает ускоренную доставку пищеварительных ферментов к местам пристеночного пищеварения. Повышенная эффективность пищеварения снижает риски расстройств желудочно-кишечного тракта.



С уверенностью можно заявить, что кормовая экзогенная липаза является мощным стимулятором пищеварения животных и птицы, ее использование обеспечивает высокий экономический эффект птицеводческих и свиноводческих предприятий за счет ряда факторов: улучшается и ускоряется пищеварительный процесс, повышается интенсивность роста животных, сокращается стоимость кормов.



В широкой линейке ферментов компании ООО «Фидлэнд Групп» представлена термостабильная липаза, под торговой маркой «Мегалипаза», производства международной биотехнологической корпорации VLAND BIOTECH GROUP, которую применяют в кормах для животных и птицы. При необходимости специалисты компании помогут вам оптимизировать рацион в соответствии с используемым сырьем и ситуацией на производстве.

