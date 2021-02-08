Продолжается регистрация на международную аграрную конференцию ГДЕ МАРЖА 2021

12-я международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора, которая состоится 11-12 февраля в Москве, предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления

Конференцию в гостинице Рэдиссон Славянская в Москве проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Союза сахаропроизводителей России.



Предварительная программа конференции опубликована, но она продолжает динамично конкретизироваться и дополняться.



Напоминаем, что поскольку конференция будет проходить в экстраординарных условиях «COVID-19», мы предусмотрели два формата участия:



- Формат оффлайн - личное присутствие. Ведь за прошедшие месяцы всем нам недоставало личного общения. В данном случае, отель гарантирует участникам мероприятия максимально возможные комфортные и безопасные условия размещения по аудиториям.



- Формат онлайн - для тех, кто не сможет к нам приехать, мы запустим онлайн-трансляцию конференции.



В ходе конференции :



Ксения Боломатова, заместитель генерального директора АО «ОЗК», расскажет о новых инструментах авансирования урожая в сезоне-2021/22.



Максим Заточный, директор по развитию «ФосАгро-Регион», и Анна Кудинова, генеральный директор ExactFarming выступят на тему: «Система прослеживаемости минеральных удобрений. Сложности и возможности».



Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании (в порядке регистрации): ТД «Инвестпром-Опт», «ПензаМолИнвест», УК «Таврос», ТД «Зернотекс», «Сарептская мельница», компания «МАРТ», «Агроснаб-Л», ЦРПИ, «Чувашхлебопродукт», «СААТБАУ Рус», «Агросигнал»/ООО «ИнфоБиС», «Новосибирская продовольственная корпорация», «ЕвроХим», Совхоз имени Кирова (Краснодарский край), ГК «Доминант», «Плодородие», «ФосАгро», Сабуровский КХП, агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край), ФГБУ «Центр оценки качества зерна», «Прогресс Агро», заготовительная компания «ЭФКО-К», «Дон-Маркет», «АФГ Националь», «Гленкор Агро МЗК», «Сингента», Cоюз зернопереработчиков Алтая, «Русская Земля»/Группа компаний «РЗ Агро», УК «АСБ-Агро», «Данон Россия», «Агронова-Л», «ТоргПродукт», «Раздолье-Экспорт», JCB Russia, ТД Агрохолдинг «Степь», «Грейнрус», «Коммерциал-Центр», «Клевер», ТД «Концерн "Покровский"», агрокомплекс «Домбаровский», «ПаритетАгро», «Мирогрупп Ресурсы», Новороссийский комбинат хлебопродуктов, «Русагро-Инвест», «Волга Глобал Трейд» («Квадра Коммодитиз С. А.»), «Ривер», «Суффле Агро Рус», ОТП Банк, «Астон», «Сюкден» (Россия), Мелькомбинат в Сокольниках, «И Д энд Ф Мэн», «Бунге СНГ», ТД «Белый Барс», УК «РостАгро», УК «Агрокультура», «Котекна Инспекшн», «Бетасид Рус», «Дон-Трейд», «Эверест», Corteva Agriscience, «Москва-Макдоналдс», «Волго-Дон Агроинвест», «Дейлсфорд Мёрчант», АПК «Стойленская Нива», «ОЗК Юг», ЕТГ АГРО, группа «Черкизово», Ейский портовый элеватор, «Шанс Трейд», «ТЭМ Экспорт», ТД «Зерно Заволжья», «Рубикон», «Тандем», «Глобэкс Грейн», Agrozan Commodities DMCC, «Объединенная зерновая компания», «Рэйл Про», «Порт Транзит», Пермский мукомольный завод, «МТ-Групп», «Новгородпродукт», «Сиренц Глобал Мерчантс Восток», «ХимАгроСнаб», RosExpert, Ростовский зерновой терминал, «Отрада», KWS RUS, «ФЭС-Агро», «Сан Агро», «ОРГ-Зерно», «Деметра-Холдинг», «Продимекс», «Валмонт Евразия», «Протектфид», ТД «Уралхим», «Агро-Партнер», «Студия Аграрных Систем», «ИнтТерра», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Синко Трейд», «Контакт-77», ТД «Содружество», «КУН Восток», фирма «Август» и др.



По состоянию на 1 февраля общий земельный банк (пашня) аграриев-участников в офф-лайне превысил 6 млн га.



Представляем спонсоров конференции:



Trimble



Компания Trimble — лидирующий поставщик решений в области позиционирования, которые повышают продуктивность и позволяют увеличивать прибыль, выполняя самые сложные задачи на протяжении всего цикла производства сельскохозяйственной продукции.



Решения Trimble для полевых работ позволяют управлять транспортными средствами и орудиями более эффективно, обеспечивают автоматический контроль внесения семян, жидких и гранулированных удобрений, гарантируют точность при организации дренажа, планировке полей, а также при картографировании урожайности и влажности.



Система информационного менеджмента TrimbleAgSoftware обеспечивает обмен данными между всеми участниками производственного процесса для принятия обоснованных решений. А благодаря передовому мобильному приложению можно просто и эффективно отслеживать выполнение полевых работ, применять технологии точного земледелия и определять рентабельность производства.



Решения Trimble для точного земледелия предназначены для всех сезонов, культур, типов рельефа и фермерских хозяйств любого размера и могут быть применены на любой имеющейся технике, независимо от производителя.



ARCUSIN



Испанская компания-производитель ARCUSIN существует на аграрном рынке более 100 лет, 45 из них занимается производством специального оборудования для автоматической погрузки и разгрузки тюков, снижая затраты сельхозпроизводителей.



35 лет мы экспортируем наши автоматические телеги в 50 стран, включая Россию.



Собственная инженерная служба, отдел внедрения инноваций, опыт и профессионализм сотрудников позволяют нам создавать технологичные машины высочайшего качества.



Отлично налаженная работа сервисной службы осуществляет качественное и своевременное послепродажное обслуживание. Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru , тел.: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь). Материалы предыдущих конференций.

