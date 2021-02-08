разделы

реклама

журналы

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

USD

74 (-0,38%)

EUR

89.42 (-0,05%)

MOEX

3445.9 (1,57%)

BRENT

61.08 (0,86%)

Пшеница

657.4 (0,27%)

Сахар

16.27 (-0,91%)

Новый проект – Агроконсалтинг

«Клеверенс софт» помогла холдингу «Степь» внедрить маркировку молочной продукции

Партнерский материал


Flickr.com

Flickr.com


«Клеверенс софт», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», реализовала проект по маркировке молочной продукции в одном из агрохолдингов юга России «Степь». Также у курьеров холдинга появилась возможность осуществлять подбор и отгрузку продукции с помощью специальных приложений

Пилотный проект в холдинге «Степь» реализовали специалисты компаний «Клеверенс софт», ЦРПТ и «Хамелеон», обладающих опытом по внедрению маркировки не только в России, но и за рубежом.

Андрей Курский, руководитель проектов «Клеверенс софт», сказал: «Главная особенность заключалась в том, что на момент начала проекта учетная система компании не поддерживала работу с маркировкой. Было принято решение проводить интеграцию решений “Клеверенс” и учетной системы с дополнительным модулем “1С” - “Хамелеон”. Благодаря совместной партнерской работе нам удалось справиться со всеми поставленными задачами».

В компании «Степь» используется учетная система «1С: Бухгалтерия молокозавода 3.0» на платформе «1С: Предприятие 8.3». Проектной команде удалось успешно провести интеграцию программных продуктов «Склад 15 + Молоко» и «Курьер» с этой учетной системой и модулем расширения «Хамелеон» на базе «1С Предприятие 8.3». Данная интеграция позволяет работать с государственной системой маркировки, наносить коды маркировки на товар на производстве и подбирать заказ на отгрузку по накладной, отгружать товары со склада и с колес.

Руслан Сагитов, директор агрохолдинга «Степь», сказал: «Специалисты компании “Клеверенс” показали себя профессионалами, глубоко вникли в суть процесса и предложили очень качественное решение. Мы рады, что выбрали “Клеверенс” как интегратора в рамках эксперимента и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству».

Кроме того, у курьеров компании появилось мобильное приложение, позволяющее отгружать товары в магазины по складской накладной с возможностью замены бракованного или просроченного товара, а также прямо на месте подбирать и отгружать товары с колес, фиксируя это в системе.

Сергей Ситкин, руководитель проекта компании ЦРПТ, отметил: «Благодаря четкому и слаженному механизму работы оборудования и программного обеспечения удалось в разы сократить пересортицу. Курьеры компании получили мобильный инструментарий, решающий задачу безошибочного подбора и отгрузки товаров».

Андрей Коньшин, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «С 20 января в России началась маркировка молочной продукции. Пока она будет осуществляться в добровольном порядке. Но, конечно, лучше подготовиться и внедрить маркировку заранее, не дожидаясь, когда это станет обязательным. Руководство компании “Степь” в данном случае проявило редкую предусмотрительность. А проведение пилота и внедрение решений в бизнес-процессы позволило производству начать вести учет и маркировку молочной продукции и быстро адаптироваться под требования законодательства».

«Клеверенс софт» 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама