«Ростсельмаш»

Аграрии республики Башкортостан собрали свыше 4 млн т зерна в 2020 году. Этому способствовало в том числе активное обновление парка сельхозтехники региона. Башкортостан остается в числе лидеров по закупкам техники «Ростсельмаш»

Премьер-министр правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов высоко оценил уровень продукции компании «Ростсельмаш»: «В последнее время в хозяйствах региона становится все больше современной техники. Признаюсь, не могу сдержаться, когда езжу по полям. Вижу новый комбайн ACROS, сажусь к комбайнерам в кабину и пару кругов делаю. Хорошие машины наши предприятия выпускают».



При этом глава аграрного ведомства подчеркнул важность увеличения поставок современных машин. Задача стоит такая же, как и в прошлом году: чтобы количество новых, высокотехнологичных машин в сельском хозяйстве выросло.







«Ростсельмаш» в 2020 году на 94% увеличил поставки башкирским аграриям - до 250 единиц самоходной техники. Самая высокая динамика достигнута по зерноуборочным комбайнам (+210%), по кормоуборочным комбайнам (+71%), по тракторам (+60%).

