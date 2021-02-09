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Новый проект – Агроконсалтинг

Башкортостан — в числе лидеров по закупкам техники «Ростсельмаш»

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Аграрии республики Башкортостан собрали свыше 4 млн т зерна в 2020 году. Этому способствовало в том числе активное обновление парка сельхозтехники региона. Башкортостан остается в числе лидеров по закупкам техники «Ростсельмаш»

Премьер-министр правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов высоко оценил уровень продукции компании «Ростсельмаш»: «В последнее время в хозяйствах региона становится все больше современной техники. Признаюсь, не могу сдержаться, когда езжу по полям. Вижу новый комбайн ACROS, сажусь к комбайнерам в кабину и пару кругов делаю. Хорошие машины наши предприятия выпускают». 

При этом глава аграрного ведомства подчеркнул важность увеличения поставок современных машин. Задача стоит такая же, как и в прошлом году: чтобы количество новых, высокотехнологичных машин в сельском хозяйстве выросло.

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«Ростсельмаш» в 2020 году на 94% увеличил поставки башкирским аграриям  - до 250 единиц самоходной техники. Самая высокая динамика достигнута по зерноуборочным комбайнам (+210%), по кормоуборочным комбайнам (+71%), по тракторам (+60%).

«Ростсельмаш» 

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