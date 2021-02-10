Партнер CLAAS рассчитал экономический эффект использования систем автовождения

CLAAS

Одно из крупных растениеводческих хозяйств — партнер CLAAS в Центрально-Черноземном регионе — рассчитало фактическую экономию при возделывании озимой пшеницы за счет применения систем параллельного вождения GPS PILOT. В результате более точного прохождения техники после внедрения автоматического рулевого управления прямые затраты сократились на 7%

В 2020 году, как и годом ранее, было засеяно более 43 тыс. га. При пропашных, посевных и других полевых работах использовались тракторы AXION 800, оснащенные системой автоматического вождения GPS PILOT. Общие прямые затраты составили около 1,5 млрд руб. или 12 тыс. руб./га. Экономия по сравнению с валовыми расходами предыдущего года составила около 7% или 2,4 тыс. руб./га. При этом снижение затрат произошло главным образом за счет сокращения расхода при внесении удобрений, средств защиты растений и семенного материала. В совокупности данные издержки составили 77% общих затрат (37% — удобрения и по 20% — СЗР и семена). Также за счет более оптимальной траектории движения машин, контролируемой спутниковым сигналом, сократилось время, затраченное на проводимые сельхозработы и расходы дизельного топлива.



Как отмечают специалисты CLAAS, основной положительный эффект от использования технологии автоматического вождения заключается в устранении влияния человеческого фактора. Механизаторы, стремясь исключить появление хорошо различимых необработанных участков поля, увеличивают «нахлест» или перекрытия, которые могут достигать 5% и более, а на неровных полях доходить и до 20% общей площади.







«Современные системы параллельного вождения дают целый ряд преимуществ хозяйствам, начиная с возможности производить работы в любое время суток и при любой видимости. Кроме экономии расходов удобрений, СЗР, семян и топлива, данные системы продлевают сроки эксплуатации техники, предоставляют механизатору больше времени для оптимизации настроек машин и используемых орудий, что положительно сказывается на качестве и эффективности выполняемых работ. Проведенные в хозяйстве расчеты наглядно показали, на какой экономический эффект могут рассчитывать фермеры, используя данную технологию», — комментирует менеджер по продукту по России и странам Восточной Европы ООО «КЛААС Восток» Леонид Яковлев.



Напомним, что в зависимости от потребностей агропредприятия и выполняемых сельхозопераций системы параллельного вождения CLAAS обеспечивают точность управления от +/- 15 см до +/- 3-5 см и легко адаптируются под любые виды работ. Для современных технологий возделывания требующих еще большей точности, с отклонениями не более 2-3 см, доступны корректирующие сигналы RTK.

