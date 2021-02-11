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Новый проект – Агроконсалтинг

Клубничный сад от Advice&Consulting: как получить максимальную прибыль с минимальными инвестициями

Партнерский материал


Advice&Consulting

Advice&Consulting

Часто бывает, что предприниматель хочет начать разработку проекта по производству свежих фруктов, но сталкивается со сложными и высокими инвестициями, такими как инвестиции в интенсивный сад, к которым он еще не готов. В этом случае Advice&Consulting рекомендует вкладывать средства в создание интенсивных клубничных садов в открытом грунте

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Клубничный сад — это проект с минимальными вложениями, доступными всем. Достаточно изучить и проанализировать доступную почву и воду, сосредоточиться на автоматизированной системе капельного орошения, чтобы обеспечить правильную потребность в воде для рассады и необходимые питательные вещества путем фертигации, выбрать качественную пленку для мульчирования, чтобы избежать сорняков, и чтобы плоды не загрязнялись при контакте с землей, и, самое главное, купить подходящие и качественные, безвирусные саженцы клубники.

«Если вы уже производили клубнику в прошлые сезоны, для поддержания высокого качества необходимо изменить рассаду, и, следовательно, не сажать на участке, где клубника была выращена в прошлом году, и ни в коем случае не использовать растительный материал, полученный от старых производственных саженцев, — говорит Лука Магини, техник-агроном Advice&Consulting. — Это повлечет за собой ущерб качества ягод и объем производства».

Фундаментально и необходимо! Выбрать сорта, подходящих для континентального или средиземноморского климата и категорий саженцев фриго (A-, A, A+). Каждый сорт имеет свои требования в количестве часов в холоде, что должно быть гарантировано.

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Технико-агрономический отдел Advice&Consulting сможет предложить всю необходимую поддержку и будет сопровождать вас шаг за шагом, делая правильный выбор, предоставляя инновационные технологии Made in Italy и самые лучшие сорта с наиболее востребованными органолептическими характеристиками потребителя.

Вот лишь некоторые из них: Clery — ярко-красного цвета, с хорошей консистенцией и вкусом, с хорошей степенью сахаристости. Joly — с конической формой и крупным калибром, очень сладкий и ароматный. Sibilla — очень «стрессоустойчивый», с цветной мякотью и сильной текстурой. Nabila — красный и привлекательный, с хорошей консистенцией и очень сладким вкусом. Arosa — с интенсивным и стойким ароматом, приятно сбалансированным сладкими и кислотными тонами.

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Хоть клубника и считается одной из некапризных культур, она требует своевременного и тщательного ухода. Она очень чувствительна к избытку воды, что приводит ее к стрессу. Компактность и низкая эффективность корневой системы саженцев ограничивают их способность поглощать воду и питательные вещества, что, следовательно, должно быть точным и целенаправленным. Кроме того, эта культура чувствительна к уровню проводимости воды: чрезмерное количество растворенных солей отрицательно сказывается на качестве и количестве ягоды. Правильное планирование смены полива с фертигацией и есть один из важнейших секретов в успешном производстве клубники в открытом грунте.

«Инвестиции в клубничные сады в открытом грунте обеспечивают высокую урожайность, быструю окупаемость и хорошую прибыльность, — говорит доктор Лука Бигони, технический директор Advice&Consulting. — Это доступные всем вложения, которые позволяют производить от 35 т до 45 т с гектара, следовательно, минимальные расходы, гарантирующие высокие доходы».

Advice&Consulting может сопровождать предпринимателей в проектировании клубничного сада и предлагать им всю необходимую поддержку, как в проектировании и реализации проекта, также для последующих агрономических обработок, которые имеют решающее значение для определения успеха производства. Вместе мы можем гарантировать нашим потребителям клубнику высочайшего качества!

Для получения коммерческой информации:

Карташов Яков | Sales Manager Russia моб. +7 928-038-7718 email yk@advice-consulting.it

Элионора Нистор | Senior Sales Manager
тел. +39 051 0285231 | моб. +39 389 4994863
email en@advice-consulting.it

сайт www.advice-consulting.it

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