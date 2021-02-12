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Новый проект – Агроконсалтинг

Маркировка молочки: первые шаги малого бизнеса (подешевле)

Партнёрский материал


Честный Знак

Честный Знак

«Цифровые коды» на молочной продукции начнут становиться обязательными уже с 1 июня. Но надо зарегистрироваться, подключиться, научиться. Рассказываем, что малым хозяйствам нужно сделать в первую очередь — и с минимальными затратами

Что такое маркировка?

Маркировка — это код в формате DataMatrix. Он уникальный для каждой единицы продукции. Наносится на упаковку, заносится в систему «Честный знак». Каждое его движение — до вывода на кассе — фиксируется в системе.

Какими законами это регулируется?

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р — это перечень подлежащих маркировке товаров. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 года № 2099 — это правила маркировки молочки.

Какие сроки для маркировки?

Рынок молочной продукции большой и сложный, поэтому проект разбит на несколько этапов, которые позволят как следует подготовиться к внедрению обязательной маркировки всем участникам рынка.

С 20 января этого года это работает в добровольном режиме: коды маркировки являются бесплатными для всех участников рынка.

1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров, с 1 сентября — для других подгрупп товаров сроком годности более 40 суток, с 1 декабря — менее 40 суток.

Я фермер. Когда мне нужно быть готовым?

Для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу, — с 1 декабря 2022 года. Остальные — по срокам выше.

Если фермерское хозяйство производит только развесной товар?

Развесная продукция не маркируется. Это, например, молоко, которое продают на розлив на рынках. Если же вы фасуете творог в большие вёдра, но с потребительской этикеткой — то надо.

Как сделать первый шаг?

Дочитать эту инструкцию, а потом получить усиленную квалифицированную электронную подпись и ПО для работы с ней.

Где взять электронную подпись?

В удостоверяющем центре. Их список можно найти в интернете. Спросите также в ближайшем центре «Мои документы для бизнеса».

Что нужно из оборудования и программ?

  • ПО для работы с маркированными товарами (если же объемы производства небольшие, то вместо ПО можно воспользоваться функциями личного кабинета в «Честном Знаке»),

  • принтер этикеток,

  • 2D-сканер,

  • электронный документооборот (в личном кабинете есть бесплатный), но только с середины 2022 года.

ЦРПТ 

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