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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Три основных требования к тракторной технике в России: мощность, надежность и наличие навигации


CLAAS

CLAAS

Одной из главных особенностей российского рынка тракторной техники, которая отличает его от европейского, является то, что в большинстве случаев машины приобретаются для работы на полях гораздо большей площади. Если для среднего хозяйства в Европе нормальным является работа на полях в 100 га, то российские фермеры обрабатывают по тысяче и более гектаров. Соответственно, им нужны мощные машины, способные работать с широкозахватными орудиями и показывать максимальную производительность

Традиционно аграрии ориентировались на то, что два трактора в хозяйстве держать лучше, поскольку в случае поломки одного, на работы выйдет второй. Однако повышение уровня надежности машин, а также изменение стандартов сервисного обслуживания, когда ремонт техники осуществляется в течение суток и быстрее, также способствует росту популярности мощных тракторов. Поэтому и производители последовательно расширяют предложение машин с двигателями выше 400 л. с. Эта тенденция наглядно проявляется и в том, что самыми востребованными моделями тракторов CLAAS сегодня являются AXION 950 и XERION.

Также стоит помнить, что западные фермеры живут по другим бизнес-циклам. Для них является нормальным менять технику каждые два-три года, тем более что под это существует сложившийся и развитый рынок трейд-ин. Для них не так важен ресурс двигателя, и производители реагируют на этот запрос тем, что предлагают машины со сниженным объемом двигателя, скажем, не 6-ти, а 4-х цилиндровые, с меньшим литражом, но той же мощностью. Ресурс у них ниже, но его вполне достаточно для европейского фермера. Российские аграрии, приобретая трактор, рассчитывают, что он будет работать пять-семь и более лет.

Отсюда возникают и более высокие требования к надежности. Примечательно, что для европейского рынка считается нормальным показатель среднего количества часов до первой ошибки в 300-400 часов. В России — это 1000 часов. Т. е. под более интенсивный и продолжительный режим эксплуатации западные бренды выводят на российский рынок машины и модели с максимально высокими характеристиками надежности.

При высокой нагрузке на тракторы, которые у российских аграриев за сезон нарабатывают в несколько раз больше моточасов, чем у их зарубежных коллег, еще более актуальной становится точность работ, выполняемых широкозахватными орудиями. А она не достижима без использования навигационного оборудования и систем параллельного вождения. Поэтому сегодня в России на все мощные модели тракторов такое оборудование устанавливается уже в базовой комплектации.

Чуть ниже, чем европейцы, российские фермеры предъявляют требования к уровню комфорта. Связано это также со структурой аграрной отрасли. В Европе преобладают небольшие, как правило, семейные фермы, где хозяин предприятия сам работает в поле. Его подход — кабина в тракторе не должна сильно отличаться от салона личного автомобиля. Для России такой подход, скорее, исключение. Собственник предприятия и механизатор, чаще всего, в едином лице не встречаются. А вот имидж бренда при выборе трактора играет большую роль, особенно место производства. Также обращается внимание на уникальные конструкционные особенности, как например, наличие поворотной кабины у XERION. 

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Пять рекомендаций по выбору трактора CLAAS


Рентабельность инвестиций в приобретение трактора будет тем выше, чем точнее окажется «попадание» конструкционных и эксплуатационных характеристик машины в тот перечень работ, которые ей предстоит выполнять. Для этого следует придерживаться следующих пяти правил:

1. Обращайте внимание на номинальную, а не максимальную мощность. Машина не должна большую часть времени эксплуатироваться на «пределе возможностей», что приведет к быстрому выходу из строя ключевых узлов.

2. Подбирайте трактор под орудия, а не наоборот.

3. Орудия, с которыми будет работать трактор, должны рассматриваться на перспективу, с учетом планов развития хозяйства на весь срок эксплуатации трактора.

4. Изначально определитесь, необходим ли вам универсальный или узко специализированный трактор. От этого будет зависеть его возможная комплектация.

5. В принятии решения о покупке должны участвовать, как минимум, три специалиста: руководитель хозяйства, который имеет полное представление о планах развития предприятия; агроном, который понимает специфику возделывания тех или иных культур в определенных почвенно-климатических условиях и инженер, разбирающийся во всех технических нюансах, особенностях комплектации и т. п.

Менеджер по продуктам CLAAS Василий Бадья 

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