Онлайн-конференция «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

16 марта 2021 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит онлайн-конференцию «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

Мероприятие состоится в рамках Недели международной торговли ICC Russia GLOBAL TRADE PROSPECTIVE 2021. Генеральный партнер конференции — АО «Россельхозбанк». Генеральный информационный партнер — «Агроинвестор».



В числе вопросов для обсуждения*:



• Экспорт продукции АПК: итоги 2020 года и тренды 2021 года



• Квоты и пошлины: как сдержать рост цен на внутреннем рынке и сохранить экспортоориентированную экономику?



• Особенности господдержки сельскохозяйственных производителей



• Международные маркетплейсы и как с ними работать: опыт локдауна 2020 года



• Выход агроэкспортеров на новые рынки: международный опыт и российская практика



• Финансовые решения для экспортеров АПК



*программа формируется

