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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Онлайн-конференция «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

16 марта 2021 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит онлайн-конференцию «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

Мероприятие состоится в рамках Недели международной торговли ICC Russia GLOBAL TRADE PROSPECTIVE 2021. Генеральный партнер конференции — АО «Россельхозбанк». Генеральный информационный партнер — «Агроинвестор». 

В числе вопросов для обсуждения*:

•       Экспорт продукции АПК: итоги 2020 года и тренды 2021 года

•       Квоты и пошлины: как сдержать рост цен на внутреннем рынке и сохранить экспортоориентированную экономику?

•       Особенности господдержки сельскохозяйственных производителей

•       Международные маркетплейсы и как с ними работать: опыт локдауна 2020 года

•       Выход агроэкспортеров на новые рынки: международный опыт и российская практика

•       Финансовые решения для экспортеров АПК

*программа формируется

ICC Russia 

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