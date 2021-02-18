Онлайн-конференция «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

16 марта 2021 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит онлайн-конференцию «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»
Мероприятие состоится в рамках Недели международной торговли ICC Russia GLOBAL TRADE PROSPECTIVE 2021. Генеральный партнер конференции — АО «Россельхозбанк». Генеральный информационный партнер — «Агроинвестор».
В числе вопросов для обсуждения*:
• Экспорт продукции АПК: итоги 2020 года и тренды 2021 года
• Квоты и пошлины: как сдержать рост цен на внутреннем рынке и сохранить экспортоориентированную экономику?
• Особенности господдержки сельскохозяйственных производителей
• Международные маркетплейсы и как с ними работать: опыт локдауна 2020 года
• Выход агроэкспортеров на новые рынки: международный опыт и российская практика
• Финансовые решения для экспортеров АПК
*программа формируется