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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Премиксы для коров: выбираем с умом!

Партнёрский материал


«Мустанг Технологии Кормления»

«Мустанг Технологии Кормления»

Высокая продуктивность дойных коров, а также вкусовые качества и жирность молока зависят от правильного и сбалансированного кормления животных. Но повседневный рацион, в который включены только комбикорм, луговая трава, сено, силос и корнеплоды, не обеспечивает потребности крупного рогатого скота (КРС) в витаминах и минералах

От потребляемой пищи зависит как объем получаемого молока, так и здоровье коровы, продолжительность ее жизни и качество потомства, которое она дает. При этом чем более высокопродуктивна особь, тем больше она нуждается в питательных веществах и тем более чувствительна к режиму кормления, ведь в процессе лактации расходуется больше жиров, белков и углеводов. А при недостатке витаминов снижаются надои, падает качество молока, стадо начинает болеть. Для улучшения питательности основного корма и восполнения в организме жизненно важных элементов используются премиксы.

Что такое премиксы для коров?

Премиксы — это обогатительные смеси из витаминов и микроэлементов, полученные в результате микробиологического и химического синтеза. В их состав входят:

● наполнитель — это продукт, который растворяет и удерживает активные вещества (чаще всего используют овсяную и травяную муку, измельченное зерно, отруби, дрожжи, жмых);

● биологически активные вещества (БАВ) — различные витамины (A, B, C, D, E и др.), микроэлементы (медь, железо, йод, кобальт, марганец и пр.), аминокислоты, ферменты (для лучшего переваривания кормов), ароматизаторы, которые активизируют пищевое поведение, химико-терапевтические препараты и т. д.

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Что дает применение премиксов для КРС?

Благодаря наличию БАВ в составе таких смесей у животных улучшается переваривание комбикорма, а витамины и микроэлементы стимулируют работу иммунной, гормональной и ферментативной систем КРС. Это не только укрепляет здоровье коров, но и дает прирост продуктивности на 10-20% — в зависимости от породы, возраста особи и времени года.

Премиксы для КРС также обеспечивают:

● лучшее выведение из организма токсинов, которые могут содержаться в пище;

● увеличение молочной продуктивности — то, насколько вырастут надои, также зависит от общего потенциала стада, стабильности производства молока, сохранности здоровья животных (однако даже если добиться ежедневной прибавки в 3-4 л, в течение года корова будет давать на 900-1200 л больше);

● рост кормовой ценности комбикормов с одновременным удешевлением единицы продукции корма: около 70-75% себестоимости мяса составляют затраты на кормление скота, поэтому введение добавок в рацион позволяет сэкономить средства на содержание КРС;

● сокращение расходов на ветеринарное обслуживание, ведь премиксы способствуют улучшению здоровья животных;

● повышение качества молока.

Для достижения таких результатов необходимо правильно выбирать обогатительные смеси, ведь для лактирующих и сухостойных коров требуются особые премиксы.

Применение неподходящих добавок не только не принесет пользы, но и может спровоцировать заболевание: например, переизбыток соли и кальция у сухостойной коровы может стать причиной пареза.

Рассмотрим некоторые виды премиксов на примере продукции от «Мустанг Технологии Кормления» - предприятия, работающего с 1993 года. В ассортимент компании входят кормовые добавки для птицеводства, премиксы для КРС и свиноводства, заменители молока и различные концентраты, причем все эти товары собственного производства (в частности, премиксы для КРС изготавливаются на современном заводе в Ступине, который открылся в 2019 году).

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Ключевая компетенция организации — разработка и внедрение эффективных технологий кормления и комплексных программ по развитию хозяйств, благодаря чему возрастает их прибыльность. Для этого консультанты компании проводят аудит сельскохозяйственного предприятия и выясняют, какие цели ставит перед собой собственник. На основе этих данных производится разработка рациона животных.

Для охвата всей территории России создано пять дивизионов (разделение проводилось по географическому принципу), в каждом из которых работает по 8-10 экспертов-консультантов и региональных менеджеров. С периодичностью один-два раза в месяц они посещают хозяйства для мониторинга ситуации и внесения изменений в технологию кормления стада.

Премиксы для дойных коров

В эту категорию входит три вида премиксов — «Кауфит Иммуно Фертил», «Кауфит Экстра» и «Кауфит Премиум». Основное отличие этих смесей заключается в том, что в их состав входят различные биологически активные вещества. Соответственно, их применение дает разный эффект.

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«Кауфит Иммуно Фертил»

Базовый премикс для лактирующих коров, который прекрасно восполняет дефицит витаминов и минералов в кормлении. Способствует снижению выбытия коров, укреплению иммунитета, стимуляции воспроизводительной функции и увеличению молочной продуктивности. Норма скармливания премикса — 100-150 г/гол./день.

Совместим с любыми рецептурами комбикормов и позволяет в следующем цикле получить более высокий пик лактации.

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«Кауфит Экстра»

Специализированный усиленный премикс. Высокое содержание витаминов и минералов позволяет восполнить их дефицит в организме и в полной мере удовлетворить суточную потребность. Введение добавки «Кауфит Экстра» способствует нормализации метаболических процессов, увеличению молочной продуктивности, профилактике гинекологических заболеваний.

Кстати, за счет тщательно подобранной концентрации витаминов и минералов заметно снижены нормы ее ввода в рацион — от 80 г/гол./день.

Данная смесь рекомендуется для коров с продуктивностью более 10 тыс. кг молока за период лактации.

«Кауфит Премиум»

Высокоэффективный премикс с терапевтическим эффектом. Его включение в рацион нацелено на профилактику кетоза и пареза, повышение антиоксидантной защиты организма, снижение уровня соматических клеток в молоке. Содержание в этой добавке биофлавоноидов обеспечивает противовоспалительные, дезинтоксикационные, радиозащитные и гепатопротекторные свойства смеси.

«Кауфит Премиум» рекомендован для высокопродукт ивных пород, которые способны давать от 8 тыс. л в год. Норма скармливания — 80-100 г/гол./день. 

Премиксы для сухостойных коров

Программа кормления коров в период сухостоя может включать один из премиксов линейки «Кауфит Драй» - «Комплит», «Экстра» или «Плюс». Они тоже отличаются процентным соотношением полезных веществ, входящих в их состав.

Действие всех премиксов для сухостойных коров направлено на профилактику осложнений после отелов, нормальное развитие плода и появление здорового молодняка. А содержание в этих добавках витаминов, микро- и макроэлементов закладывает основу будущей высокой молочной продуктивности.

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При выборе конкретной смеси учитывается продуктивность животного, тип и назначение кормления («профилактическое», «профилактика + устранение», «профилактика + устранение + терапия»), ежедневный рацион коровы.

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Таким образом, грамотно составленная программа кормления с добавлением премиксов является залогом долголетия животных и их высокой продуктивности, а значит, и процветания хозяйства. Использование премиксов, а также различных концентратов с энергетическими добавками в периоды сухостоя и лактации позволяет обеспечить более высокую производительность поголовья. Одновременно улучшается качество молока, повышается его термостабильность и пригодность для сыроварения, а в организме коровы снижается количество соматических клеток.

«Мустанг Технологии Кормления» 

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