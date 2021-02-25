Ассоциация «Союзкрахмал» продолжает серию курсов повышения квалификации

Ассоциация «Союзкрахмал»

Ассоциация «Союзкрахмал» совместно с ВНИИ крахмалопродуктов продолжает серию курсов повышения квалификации для специалистов рынка глубокой переработки зерна. Курс будет проходить онлайн 6—8 апреля 2021 года с 17 до 19 часов по МСК

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с ВНИИ крахмалопродуктов продолжает серию семинаров повышения квалификации. Курсы будут полезны всем заинтересованным специалистам, которым интересна отрасль глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Мы представляем уникальный для нашей индустрии курс, где на одной площадке выступят научные сотрудники и практикующие специалисты крахмалопаточной отрасли и рынка глубокой переработки растительного сырья.



Программа курсов

Когда: 6—8 апреля 2021 года 17:00—19:00 по МСК.



Где: онлайн-конференция ZOOM.



Тема «Сравнительные технико-экономические показатели глубокой переработки кукурузного зерна и зерна пшеницы на крахмал, его производные и побочные продукты».



Спикер: Владимир Гольдштейн, к. т.н., зав. отделом, ВНИИ крахмалопродуктов.



Тема «Особенности очистных сооружений крахмальных производств и продуктов биотехнологии. Типы очистных сооружений, стадии очистки, рациональные решения».



Спикер: Глеб Новиков, коммерческий представитель, «АльфаЛаваль Поток».



Тема: «Технологический контроль и учет крахмалопаточного производства. Стандартизация и сертификация крахмала и крахмалопродуктов».



Спикер: Валентина Пушкарь, зав. отделом стандартизации и сертификации, ВНИИ крахмалопродуктов.



Тема: «Основные направления снижения теплоэнергозатрат при эксплуатации выпарных установок и сушилок».



Спикер: Егор Винокуров, инженер по продажам, сегмент «Пищевое и фармацевтическое оборудование», «АльфаЛаваль Поток».



Стоимость семинара №2 (три дня по два часа) — 7000 руб. В стоимость участия входят презентации спикеров и записи вебинаров. Спикерам можно задавать интересующие вопросы во время и после мероприятия. Все семинары квалификационных курсов есть в записи, их можно приобрести отдельно.



Квалификационные курсы состоят из четырех блоков, на которых будет рассмотрено 12 тем. Участники, которые пройдут обучение полностью, получат сертификат о прохождении курсов повышения квалификации от ВНИИ крахмалопродуктов.



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