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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Итоги года у Steketee: увеличение оборота, несмотря на коронавирус, и обилие заказов на весну 2021 года

Партнёрский материал


LEMKEN

LEMKEN

Нидерландская компания Steketee, которая с 2018 года входит в состав группы компаний LEMKEN, в прошлом году приняла меры, чтобы справляться с растущим спросом на решения в области борьбы с сорняками. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в 2020 году у Steketee также отмечаются показатели роста: ее оборот увеличился на 30%

Управляющий Steketee Ильян Шоутен (Iljan Schouten) настроен положительно: «Рост популярности техники с интегрированными средствами защиты растений не остановить. Пропашные машины, навесные орудия для ленточного внесения с пониженным расходом средств защиты растений и пропашные машины с гребневой бороной пользуются большим спросом». Заказов на весну 2021 года уже также предостаточно.

Чтобы справиться с большим спросом, Steketee и LEMKEN общими силами оптимизировали процессы и производство в Стад-ант-Харингвлите. Готовится к запуску дополнительная линия сборки для малых навесных орудий, которая позволит увеличить производительность и предположительно уменьшить сроки поставки. 

Процессы подготовки оферт и оформления заказов упрощены благодаря введению двух линеек продукции: Professional Line и Individual Line. Professional Line включает легко конфигурируемые пропашные машины для классических пропашных культур с соответствующим междурядьем. «В Individual Line мы сохранили возможность реализации индивидуальных пожеланий клиентов за счет большого количества опций. Хорошо просматривается тенденция к увеличению производительности за счет увеличения ширины захвата, при этом система управления на базе камеры IC-Light обеспечивает очень высокую точность, — рассказывает Ильян Шоутен. — Наш 20-тилетний опыт использования камер для автоматического управления машинами приносит немалую пользу».

В сфере послепродажного обслуживания также произошли некоторые перемены. Теперь для работы с документацией по запчастям и их заказа можно использовать интернет-портал Agroparts. Совершать покупки здесь могут и дистрибьюторы, и конечные клиенты. Можно заказать отправку любых запчастей и изнашивающихся деталей ночной службой экспресс-доставки с центрального склада. «Мы делаем все, чтобы вернуть технику Steketee у своих клиентов по всему миру в строй как можно скорее, — отмечает Леонард Мол (Leonard Mol), начальник отдела сбыта Steketee. — Помимо Западной Европы, где мы уже представлены, значительно возрос спрос в центрально- и восточноевропейских странах. Механические решения для борьбы с сорняками там также пробудили интерес».

Таким образом, новый слоган Steketee — space to grow — более чем оправдан: «пространство для роста» есть во всей цепочке создания стоимости. «Мы также стремимся, чтобы техника Steketee, которую покупают клиенты, позволила им быть готовыми к будущим требованиям общества и политической сферы. Мы создаем пространство для роста для фермеров и предпринимателей. Ну и давайте не будем забывать, что это также залог здорового развития культурных растений, — улыбается Ильян Шоутен. — Молодая и мотивированная команда Steketee уже достигла немалых успехов в этом направлении. И мы продолжаем делать все возможное, чтобы наши клиенты получали лучшие решения для борьбы с сорняками». 

Поэтому разработка новых продуктов продвигается достаточно быстро. В настоящее время разрабатываются и тестируются новые технологии распознавания растений с помощью искусственного интеллекта. «Уже в обозримом будущем наши клиенты смогут увидеть наши первые решения в этой сфере в действии, — пообещал Ильян Шоутен в заключение, — ведь мы хотим, чтобы наш новый слоган space to grow стал неотъемлемой частью всех сфер деятельности нашей компании».

LEMKEN 

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