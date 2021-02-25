Kverneland расширяет возможности внесения СЗР вместе с посевом

Kverneland Group

Kverneland расширяет возможности внесения микрогранулированных СЗР и микроудобрений на высевающих секциях HD-II и SX сеялок точного высева Optima с электроприводом. Новый комплект призван решить проблему распространения слизней на пропашных культурах

Новое поколение оборудования для внесения микрогранулята с электроприводом было выпущено Kverneland Group в 2019 году как ответ на растущую необходимость использования гранулированных СЗР при посеве для обеспечения защиты семян пропашных культур от вредителей. Новое решение для борьбы со слизнями в поле расширит уже имеющиеся возможности внесения микрогранулята.



Благодаря новому решению от Kverneland сельхозпроизводителям доступен один из двух вариантов внесения микрогранулята — непосредственно в борозду вместе с семенами или узкой полоской по поверхности поля. Комплект включает в себя две специальные катушки (шириной 3 мм и 6 мм) и предполагает установку нового программного обеспечения. Комплект легко монтируется к высевающим секциям — высокоскоростной SX или HD-II для традиционного или сева в мульчу.



Дозатор для внесения микрогранулированных СЗР и микроудобрений располагается за высевающим аппаратом, прилегая к задней его части. Объем бункера для микрогранул составляет 17 л. Устройство оснащено электрическим приводом и управляется системой ISOBUS. Оно было разработано инженерами завода Kverneland Group, специализирующегося на конструировании и производстве сеялок и расположенного в городе Зойст (Германия), и состоит из износостойкого пластикового корпуса и сменных катушек из нержавеющей стали, которые обеспечивают точное дозирование микрогранул. С момента выпуска в 2019 году данная опция уже успела показать себя в агрономической практике многих стран чрезвычайно безопасной и простой в эксплуатации.



Ожидается, что расширение возможностей этого устройства придаст еще большую универсальность и эффективность линейке сеялок точного высева от Kverneland.

