разделы

реклама

журналы

USD

74.658 (0,01%)

EUR

90.502 (-0,55%)

MOEX

3366.41 (-1,27%)

BRENT

65.03 (-1,63%)

Пшеница

659.6 (-1,79%)

Сахар

16.84 (-1,92%)

USD

74.658 (0,01%)

EUR

90.502 (-0,55%)

MOEX

3366.41 (-1,27%)

BRENT

65.03 (-1,63%)

Пшеница

659.6 (-1,79%)

Сахар

16.84 (-1,92%)

USD

74.658 (0,01%)

EUR

90.502 (-0,55%)

MOEX

3366.41 (-1,27%)

BRENT

65.03 (-1,63%)

Пшеница

659.6 (-1,79%)

Сахар

16.84 (-1,92%)

USD

74.658 (0,01%)

EUR

90.502 (-0,55%)

MOEX

3366.41 (-1,27%)

BRENT

65.03 (-1,63%)

Пшеница

659.6 (-1,79%)

Сахар

16.84 (-1,92%)

USD

74.658 (0,01%)

EUR

90.502 (-0,55%)

MOEX

3366.41 (-1,27%)

BRENT

65.03 (-1,63%)

Пшеница

659.6 (-1,79%)

Сахар

16.84 (-1,92%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Инвестиционный потенциал Забайкальского края очень высокий

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

ГК «Мангазея», известная золотодобывающая компания в Забайкальском крае, запустила агропроизводство с общей суммой инвестиций 3 млрд руб. Ирина Мешкова, генеральный директор «Мангазея Агро», рассказала о перспективах развития аграрного направления в Забайкалье

— Как вы оцениваете перспективы развития агронаправления в Забайкальском крае?

- Забайкальский край сегодня является одним из самых перспективным для развития аграрного бизнеса — этому есть несколько причин. Во-первых, в нашем случае Забайкальский край является домашним для компании регионом, именно здесь мы уже много лет успешно ведем бизнес. Во-вторых, рядом Китай, который является крупным и интересным экспортным рынком. В-третьих, площадь земель, возделываемых в Забайкалье, сильно сократилась за последние годы (с 2,2 млн га в 1990-х годах до 250 тыс. га по итогам 2020-го), то есть низкая конкуренция за земли для формирования земельного банка.

— В чем плюсы и минусы этого региона? 

- Про плюсы я частично рассказала, но все-таки задача построить сельскохозяйственный бизнес в Забайкалье действительно непростая. И вот почему. Суровый климат, и соответственно нужно подбирать культуры и сорта, период вегетации которых не превышает 100 дней, нужно больше и более производительной техники. Кроме того, все осложняется тем, что большая часть земель залежные, то есть по ним нет исторических данных по урожайности.

— Какие культуры наиболее востребованы в регионе? Почему «Мангазея Агро» выращивает рапс и масличный лен?

- Наиболее привлекательный рынок сбыта сегодня — это Китай. Мы анализируем данные по импорту в натуральных и денежных единицах, на основании этого выбираем культуры.

— Как просчитывали эффективность по этим культурам?

- По поводу эффективности — у нас есть собственные данные по урожайности, себестоимости и ценам на продукцию. В регионе также есть крупные аграрии, мы активно общаемся с ними. Все данные — исходники для построения нашей внутренней финансовой модели, на основании которой и принимаем решения по севообороту.

— Какие планы у «Мангазеи» по развитию компании «Мангазея Агро» в Забайкалье?

- У нас есть прописанный бизнес-план, и мы стараемся следовать этим расчетам. Сейчас можем говорить о планах на 2024 год по расширению земельного банка под сельскохозяйственные культуры до 60 тыс. га.

— Как государство поддерживает агропроизводителей Забайкалья? 

- Государственная поддержка очень важна, и мы ее действительно ощущаем. Есть различные виды поддержки — кредитование по льготной ставке, прямое субсидирование понесенных затрат на покупку техники, семян, страхования сельскохозяйственных рисков, проведение культурологических мероприятий по поднятию залежей. Также я бы отметила поддержку экспорта, софинансирование затрат на агрохимические обследования почв и многое другое. Все это создает благоприятный фон для продолжения реализации проекта и инвестирования денежных средств в регион, создавая рабочие места.

— Можете рассказать про инвестиции в агросектор в Забайкалье? Каков портрет ключевого инвестора?

- Есть несколько крупных проектов аналогичных нашему. Инвесторами являются российские и европейские компании. Думаю, пока инвесторы настороженно присматриваются к краю, но в перспективе ситуация изменится.

— Как ведется работа по развитию экспорта? Кто сегодня ключевой покупатель среди иностранных государств?

- Для нас ближайший железнодорожный переход — Китай, который и является нашим основным клиентом и одним из самых крупных мировых импортеров культур, которые мы выращиваем. Потребление на внутреннем рынке пока ограничивается логистическим фактором, но все близлежащие регионы могут иметь положительный потенциал сбыта, и мы этот канал также прорабатываем, заключаем контракты.

— В чем сложности выхода на международный рынок аграрных предприятий Забайкалья?

- Забайкальский край не включен в список экспортеров по всем культурам, которые могут здесь возделываться довольно успешно. Например, к этим культурам можно отнести пшеницу и ячмень. Работа по включению Забайкальского края проводилась, но из-за пандемии приостановилась.

Для включения Забайкальского края в реестр нужны личные визиты представителей Китая, но это на данный момент существенно затруднено. Само включение «Мангазея Агро» в список экспортеров не представляет особой сложности, так как наша агротехнология и производимая готовая продукция на 100% соответствует мировым стандартам.

«Мангазея Агро» 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама