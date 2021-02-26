Инвестиционный потенциал Забайкальского края очень высокий

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ГК «Мангазея», известная золотодобывающая компания в Забайкальском крае, запустила агропроизводство с общей суммой инвестиций 3 млрд руб. Ирина Мешкова, генеральный директор «Мангазея Агро», рассказала о перспективах развития аграрного направления в Забайкалье

— Как вы оцениваете перспективы развития агронаправления в Забайкальском крае?



- Забайкальский край сегодня является одним из самых перспективным для развития аграрного бизнеса — этому есть несколько причин. Во-первых, в нашем случае Забайкальский край является домашним для компании регионом, именно здесь мы уже много лет успешно ведем бизнес. Во-вторых, рядом Китай, который является крупным и интересным экспортным рынком. В-третьих, площадь земель, возделываемых в Забайкалье, сильно сократилась за последние годы (с 2,2 млн га в 1990-х годах до 250 тыс. га по итогам 2020-го), то есть низкая конкуренция за земли для формирования земельного банка.



— В чем плюсы и минусы этого региона?



- Про плюсы я частично рассказала, но все-таки задача построить сельскохозяйственный бизнес в Забайкалье действительно непростая. И вот почему. Суровый климат, и соответственно нужно подбирать культуры и сорта, период вегетации которых не превышает 100 дней, нужно больше и более производительной техники. Кроме того, все осложняется тем, что большая часть земель залежные, то есть по ним нет исторических данных по урожайности.



— Какие культуры наиболее востребованы в регионе? Почему «Мангазея Агро» выращивает рапс и масличный лен?



- Наиболее привлекательный рынок сбыта сегодня — это Китай. Мы анализируем данные по импорту в натуральных и денежных единицах, на основании этого выбираем культуры.



— Как просчитывали эффективность по этим культурам?



- По поводу эффективности — у нас есть собственные данные по урожайности, себестоимости и ценам на продукцию. В регионе также есть крупные аграрии, мы активно общаемся с ними. Все данные — исходники для построения нашей внутренней финансовой модели, на основании которой и принимаем решения по севообороту.



— Какие планы у «Мангазеи» по развитию компании «Мангазея Агро» в Забайкалье?



- У нас есть прописанный бизнес-план, и мы стараемся следовать этим расчетам. Сейчас можем говорить о планах на 2024 год по расширению земельного банка под сельскохозяйственные культуры до 60 тыс. га.



— Как государство поддерживает агропроизводителей Забайкалья?



- Государственная поддержка очень важна, и мы ее действительно ощущаем. Есть различные виды поддержки — кредитование по льготной ставке, прямое субсидирование понесенных затрат на покупку техники, семян, страхования сельскохозяйственных рисков, проведение культурологических мероприятий по поднятию залежей. Также я бы отметила поддержку экспорта, софинансирование затрат на агрохимические обследования почв и многое другое. Все это создает благоприятный фон для продолжения реализации проекта и инвестирования денежных средств в регион, создавая рабочие места.



— Можете рассказать про инвестиции в агросектор в Забайкалье? Каков портрет ключевого инвестора?



- Есть несколько крупных проектов аналогичных нашему. Инвесторами являются российские и европейские компании. Думаю, пока инвесторы настороженно присматриваются к краю, но в перспективе ситуация изменится.



— Как ведется работа по развитию экспорта? Кто сегодня ключевой покупатель среди иностранных государств?



- Для нас ближайший железнодорожный переход — Китай, который и является нашим основным клиентом и одним из самых крупных мировых импортеров культур, которые мы выращиваем. Потребление на внутреннем рынке пока ограничивается логистическим фактором, но все близлежащие регионы могут иметь положительный потенциал сбыта, и мы этот канал также прорабатываем, заключаем контракты.



— В чем сложности выхода на международный рынок аграрных предприятий Забайкалья?



- Забайкальский край не включен в список экспортеров по всем культурам, которые могут здесь возделываться довольно успешно. Например, к этим культурам можно отнести пшеницу и ячмень. Работа по включению Забайкальского края проводилась, но из-за пандемии приостановилась.



Для включения Забайкальского края в реестр нужны личные визиты представителей Китая, но это на данный момент существенно затруднено. Само включение «Мангазея Агро» в список экспортеров не представляет особой сложности, так как наша агротехнология и производимая готовая продукция на 100% соответствует мировым стандартам.

