Как стать лучшим среди производителей продуктов питания?

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Tetra Pak рассказывает на примере производства майонеза



Среди покупателей все чаще пользуется спросом натуральная еда, изготовленная из небольшого количества узнаваемых ингредиентов. Это означает, что при изготовлении продукта не применяются или практически не применяются пищевые добавки и химические вещества — отсюда и название: «чистая этикетка».



Производителей майонеза тенденция роста потребления продуктов с «чистой этикеткой» побуждает разрабатывать новые рецепты с высоким содержанием полезных, привычных ингредиентов и низким содержанием искусственных ароматизаторов, консервантов и других пищевых добавок.



«Люди делают выбор в пользу здоровых и более натуральных продуктов, — объясняет Пернилла Тоффт, менеджер подразделения Tetra Pak по решениям для производственных линий. — Покупатели все чаще принимают осознанные решения с учетом того, как их выбор повлияет на них самих и экологию планеты. Они сами оценивают, что полезно для их организма и для окружающей среды. Кроме того, благодаря широкому распространению доступной информации повысилась грамотность и осведомленность людей».



На примере майонеза можно видеть, как продукты с «чистой этикеткой» пользуются все большим спросом. Его стараются изготавливать на основе экологически чистого и натурального рецепта, для чего отказываются от консервантов, стабилизаторов и пищевых добавок с буквенным кодом E.



«Чистая этикетка» продукции, которая, к примеру, не содержит сахара или имеет натуральный состав благодаря отсутствию в нем консервантов, способствует тому, что товар лучше продается и в целом выгодно отличается от конкурирующих продуктов.







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Для производителей такая тенденция не только открывает новые возможности, но и создает новые проблемы. Для воплощения идеи «чистой этикетки» на практике может потребоваться доработка рецептуры, а также изменение или модернизация производственного процесса, что, в свою очередь, повлечет дополнительные расходы.



По словам Тоффт, эти расходы могут быть компенсированы благодаря расширению доли рынка и увеличению прибыли, а также, возможно, за счет более высокой маржинальности продукта в том случае, если он является более привлекательным и востребованным.



«Если ваш продукт выгодно выделяется на фоне конкурентов, инвестиции в него окупятся, — заключает она. — Более экологически чистый технологический процесс также предполагает сокращение отходов производства, благодаря чему повышается выход продукции и ее окупаемость».



Современные покупатели все чаще считают, что предприятия пищевой промышленности должны снижать потребление ресурсов при обработке и производстве продуктов питания. Это означает, что для производителей продуктов питания сейчас наиболее актуально снижать эксплуатационные расходы посредством экономии потребления энергии и воды. При этом необходимо следить за влиянием, которое такие меры оказывают на качество продукции.



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