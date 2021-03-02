Эффективное планирование технологических колей

LEMKEN

Онлайн-конфигуратор LEMKEN для сеялки Azurit 9

Пунктирная сеялка Azurit 9, благодаря технологии DeltaRow, позволяет выполнять технологические колеи с очень гибким интервалом и ритмом. Теперь у вас есть удобный помощник при планировании — конфигуратор технологической колеи LEMKEN.



Он помогает фермеру при расчете технологических колей и вычисляет, где сколько рядов нужно отключить. Это продуманное системное решение для уникальной технологии DeltaRow с междурядьем 75 см является неоспоримым преимуществом сеялки Azurit. При использовании технологии DeltaRow каждый посевной ряд состоит из двух смещенных относительно друг друга полурядов с интервалом 12,5 см. Если один из полурядов отключить, интервал между рядами увеличивается с 62,5 см до 75 см. Одновременно в оставшийся полуряд укладывается двойное количество семян, поэтому количество семян на квадратный метр не изменяется. Если механизатор отключит еще один полуряд по другую сторону технологической колеи, ее ширина возрастет до 87,5 см. Такое расстояние между рядами позволяет использовать технику на щадящих почву широких шинах.



И все это планирует конфигуратор технологической колеи. Для этого нужно лишь ввести ширину захвата пропашного трактора, ширину колеи и расстояние от посадок до внешней кромки шин. Преимущество для фермера очевидно: все колеи располагаются в нужных местах, снижается опасность ошибиться с колеей при послепосевных работах, потери растительной массы и ее качества из-за наезда сводятся к минимуму и в конечном счете повышается производительность.



Конфигураторами технологической колеи для Azurit 9 и рядовых сеялок серии Solitair 25 можно бесплатно пользоваться на сайте tramline. lemken.com на любых устройствах.

