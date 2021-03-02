Рынок молока закроется для фальсификата

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Динамика потребления молочных продуктов в России постоянно увеличивается. Так, если в 2010 году среднестатистический россиянин употреблял 173 кг молочной продукции в год, то в 2018-м этот показатель вырос до 240 кг. То есть, абсолютные цифры обнадеживают: мы стали питаться более правильно и рационально, ведь молоко является источником многих питательных веществ, жизненно необходимых человеку. Но вся ли эта продукция действительно безупречного качества?

Как считать?

Сложность в подсчёте количества фальсифицированной молочной продукции на рынке заключается в том, что до сих пор нет единой методики учёта. По этой причине данные разных министерств и контролирующих организаций расходятся, причём зачастую в разы.



Не так давно, в 2017 году, специалисты Роспотребнадзора оценили удельный вес фальсифицированной молочной продукции на российском рынке в 3,9%. Причем годом ранее, по информации того же ведомства, её было еще больше — 4,3%. Кажется, всё было не так плохо, даже отмечался определенный тренд на понижение.



Но свежие данные менее оптимистичны. Так, в 2020 году Россельхознадзор провел масштабное исследование качества продукции животного происхождения на российском рынке. В его ходе выяснилось: более 16% молока и молочных продуктов из числа исследованных проб не соответствовали заявленному производителем качеству. В свою очередь аналитики из НИФИ считают более широко — незаконный оборот. По их расчётам, почти половина сливочного масла, 25% молока и 20% мороженого на рынке — в незаконном обороте.



И такая существенная разница в данных может свидетельствовать не только о различиях в методике подсчета. Количество фальсифицированной продукции традиционно растет в периоды экономической нестабильности. Доходы населения снижаются — покупатели отдают предпочтение недорогим аналогам привычных продуктов. В первую очередь эти негативные процессы затрагивают рынки товаров повседневного спроса. К их числу относится и молочная продукция.



Цена подделки

Недобросовестные производители не хотят упускать свою выгоду. Со снижением покупательной способности выпускать качественный оригинальный продукт становится нерентабельно. Соответственно, увеличивается соблазн наращивать обороты производства дешевых аналогов. Продукция становится более доступной по цене. Кажется, все довольны: производитель получил свою прибыль, покупатель приобрел нужный ему товар. Но в действительности картина не столь безоблачна.



В ходе ряда проверок контролирующих инстанций выяснилось, как именно подделывали продукцию производители, уличенные в нарушениях. Многие заменяли более компонентов дешевыми: натуральных молочных жиров — растительными или дешевыми животными.



Состав фальсифицированного молока может отличаться от оригинального и по другим параметрам. Но выяснить это можно только в лабораторных условиях. Так, все потребители хорошо знают: молоко — один из основных источников кальция в организме. Это абсолютно справедливо, но… только для натурального продукта. Соотношение кальция и фосфора в нём должно быть не менее 1:1. Именно при таком балансе жизненно необходимый кальций нормально усваивается организмом. Однако в ходе проверок были получены другие данные: во многих образцах продукции фосфора содержалось значительно больше, чем кальция. А значит, в молоко добавлялись фосфаты.



Другой распространенный способ — снижение жирности молока по сравнению с заявленной на упаковке.



Некоторые нарушители добавляли в рецептуру своих продуктов сухое молоко.



Также в ряде исследованных образцов отмечалось превышение допустимого уровня антибактериальных веществ в молоке, и даже присутствие опасных бактерий.



Иными словами, фальсификация молочных продуктов может в прямом смысле дорого обойтись покупателям. Продукция, которая производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, может представлять опасность для здоровья и вызывать пищевые отравления.



Отметим, что наиболее неблагоприятная ситуация с фальсифицированными молочными продуктами сложилась в секторе госзакупок: детсадовские и школьные столовые, больницы, детские интернаты и дома для престарелых. Дело в том, что основной критерий отбора поставщиков продуктов питания для этих организаций — цена. Кто предложил самые дешевые поставки, тот и снабжает учреждения. Проконтролировать же действия поставщика практически невозможно. Складывается парадоксальная ситуация: наибольшему риску подвергаются самые незащищенные россияне, нуждающиеся в качественном питании.



Есть ли выход?

Государство предпринимает меры для пресечения незаконного оборота продуктов, в том числе и молока. В РФ принята Стратегия национальной безопасности, Доктрина продовольственной безопасности, действует техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Все эти инициативы нацелены на уменьшение угрозы жизни и здоровью от потребления не соответствующих нормам продуктов питания.



Попытки поставить барьер для проникновения на рынок фальсифицированного молока осуществляются регулярно. Периодически проводятся массовые или выборочные исследования образцов продукции того или иного производителя, поставщика, торговой сети. Для оценки качества созданы специальные Методические указания «Оценка подлинности и выявления фальсификации молочной продукции», разработанные Федеральным Центром гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор).



Специалисты контрольно-надзорных инстанций штрафуют нарушителей, отзывают лицензии. Но пока в стране не создана единая система учёта, которая бы позволила проследить путь молочной продукции «от коровы до прилавка», говорить о возможности качественного улучшения ситуации в отрасли преждевременно. Есть надежда, что введение обязательной маркировки «Честный знак», действие которой начнется уже в этом году, поможет изменить ситуацию к лучшему.



Некоторые игроки рынка производства и реализации молока настроены скептически в отношении этой инициативы. Они считают, что новая маркировка позволит только проследить путь того или иного продукта на прилавок, но не даст ответа на вопросы его качества. Однако эти сомнения вряд ли имеют под собой реальные основания. Система маркировки и прослеживаемости направлена на контроль продукции на выходе, а взаимная интеграция ее с существующей и эффективно действующей ГИС ВетИС позволит минимизировать и исключить оформление продукции недобросовестными производителями. У них останется один выход: работа в легальном поле по установленным единым правилам. В противном случае рынок для них будет закрыт.



Только в таком случае, уверены эксперты, можно будет поставить заслон для проникновения на российский молочный рынок фальсификата и уменьшить угрозу здоровью нации. А такая угроза абсолютно реальна. По данным Роспотребнадзора и НИИ питания РАМН, более 30% всех болезней, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, ожирение, сахарный диабет в России в 2015 году были связаны с нарушениями питания. Все эти тяжелые заболевания относятся к так называемым управляемым патологиям. И их распространённость можно существенно снизить благодаря качественному питанию и здоровому образу жизни.

